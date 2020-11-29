За двосторонніми домовленостями Вірменія покинула Кельбаджарський район і 25 листопада в нього увійшла армія Азербайджану. Нині більшість населених пунктів там майже повністю зруйновані.

Фото й відео наслідків руйнувань Кельбаджарського району показало Міністерство оборони Азербайджану.

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Зокрема, майже повністю зруйнований районний центр – місто Кельбаджар. До окупації тут жили понад 7 тисяч людей, а нині з уцілілого – лише асфальт у центральній частині міста.

Будинки наче застигли в часі. Є недобудови, зведення яких розпочалося ще в 90-их роках. Натомість ті будинки, в яких раніше жили люди, нині стоять порожніми без вікон і дверей.

Руйнування Кельбаджару за 27 років окупації: дивіться відео

Схожа ситуація і в інших населених пунктах. Наприклад, селище Венг зруйноване майже повністю. Вціліла лише його центральна частина, де стоїть порівняно новенька християнська церква й кілька будинків, в яких, схоже, останнім часом могли жити люди.

Село Венг у Кельбаджарському районі: дивіться відео

У менших населених пунктах ситуація ще гірша. У деяких з них лише по розкиданій довкола цеглі можна зрозуміти, що 30 років тому тут жили люди.

Руйнування в Кельбаджарському районі: дивіться відео

Звільнений Кельбаджарський район в Азербайджані: дивіться фото