На 84 році обірвалося життя відомого українського філолога, мовознавця та доктора наук Олександра Пономаріва. Свою скорботу вже встигли висловити у соцмережах не лише політики, але й студенти Пономаріва та прості українці.

Як українці реагують на смерть видатного мовознавця – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Помер Олександр Пономарів: біографія видатного українського мовознавця

Петро Порошенко

За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві.

Тисячі студентів дізналися тонкощі вживання нашої мови саме завдяки йому. Протягом 40 років він був улюбленцем усіх поколінь випускників журфаку – вихованцями професора є майже вся сучасна медіаспільнота України. Вічна пам'ять великому мовознавцю і талановитому вчителю,

– написав Порошенко.

Соня Кошкіна

Відома українська журналістка Соня Кошкіна зауважила, що на великі свята Господь забирає тільки дуже світлих людей. Вона подякувала Пономаріву та додала: "Земля вам пухом, пане професоре".

Програма "Телебачення Торонто"

На фейсбук-сторінці суркастичної програми "Телебачення Торонто" також з'явився щемливий допис. У ньому мовиться, що уся редакція програми звірялася із блогом професора Олександра Пономаріва на ВВС у багатьох моментах невпевненості та сумнівів.

Пан Пономарів навіть благословив наше коронне "ніт" як засіб створення гумористичного забарвлення,

– мовиться у дописі.

Дмитро Хоркин

Український теле- та радіо ведучий Дмитро Хоркин зазначив, що саме завдяки Олександру Пономаріву він "заразився" перевіркою правильних наголосів та відмінюванням слів.

Ми продовжимо Вашу справу, Учителю,

– лаконічно написав Хоркин.

В'ячеслав Кириленко

Український політик наголосив, що важко знайти людину, яка б так чуйно ставилася до українського слова. Кириленко підкреслив, що саме Пономарів десятиліттями захищав нашу мову від несправедливості та боролася за красу кожного слова.

Відійшов у Вічність Олександр Данилович Пономарів… Важко ще знайти людину, яка так чуйно ставилася до українського слова. Яка десятиліттями захищала нашу мову від несправедливості та боролася за красу кожного слова. Спочивайте з миром, дорогий пане Олександре… Світла Пам‘ять… pic.twitter.com/of1jAHuC8T — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 14, 2020

Сьогодні помер Олександр Пономарів. Видатний філолог, який усе життя присвятив боротьбі за відновлення української мови й надихнув мене обрати свій життєвий шлях. Я мріяв особисто подякувати йому за вплив, що він справив на мене, та цьому вже більше не бути. Спочивайте, професоре pic.twitter.com/ZFzqS7MN9o — Діонисій (@MovnyjDobrodij) October 14, 2020

Якось він поставив мені три замість того, щоб відправляти на перездачу, коли почув, що я кримчанин і недавно переїхав до Києва. Епоха пішлаhttps://t.co/vvrEHKV2Bq — kush nir (@kushnir_lil) October 14, 2020

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Олександра Пономаріва.