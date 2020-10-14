Був щирим борцем за українську мову: як у соцмережах згадують Олександра Пономаріва
На 84 році обірвалося життя відомого українського філолога, мовознавця та доктора наук Олександра Пономаріва. Свою скорботу вже встигли висловити у соцмережах не лише політики, але й студенти Пономаріва та прості українці.
Як українці реагують на смерть видатного мовознавця – читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Помер Олександр Пономарів: біографія видатного українського мовознавця
Петро Порошенко
За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві.
Тисячі студентів дізналися тонкощі вживання нашої мови саме завдяки йому. Протягом 40 років він був улюбленцем усіх поколінь випускників журфаку – вихованцями професора є майже вся сучасна медіаспільнота України. Вічна пам'ять великому мовознавцю і талановитому вчителю,
– написав Порошенко.
Соня Кошкіна
Відома українська журналістка Соня Кошкіна зауважила, що на великі свята Господь забирає тільки дуже світлих людей. Вона подякувала Пономаріву та додала: "Земля вам пухом, пане професоре".
Програма "Телебачення Торонто"
На фейсбук-сторінці суркастичної програми "Телебачення Торонто" також з'явився щемливий допис. У ньому мовиться, що уся редакція програми звірялася із блогом професора Олександра Пономаріва на ВВС у багатьох моментах невпевненості та сумнівів.
Пан Пономарів навіть благословив наше коронне "ніт" як засіб створення гумористичного забарвлення,
– мовиться у дописі.
Дмитро Хоркин
Український теле- та радіо ведучий Дмитро Хоркин зазначив, що саме завдяки Олександру Пономаріву він "заразився" перевіркою правильних наголосів та відмінюванням слів.
Ми продовжимо Вашу справу, Учителю,
– лаконічно написав Хоркин.
В'ячеслав Кириленко
Український політик наголосив, що важко знайти людину, яка б так чуйно ставилася до українського слова. Кириленко підкреслив, що саме Пономарів десятиліттями захищав нашу мову від несправедливості та боролася за красу кожного слова.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Олександра Пономаріва.