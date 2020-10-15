На сайті "ЛНР" з'явилася інформація про чергове викриття. Під час передачі даних про співробітників "народної міліції" місцеві спецслужби спіймали чергового "агента української розвідки". Далі читайте російською мовою.

Агентом оказался вусмерть перепунанный 20-летний парень, завербованный еще в 16 (!) лет по дороге в Станицу Луганскую.

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Это уже которое громкое разоблачение в "республике", при котором украинские спецслужбы выглядят "неадекватами", вербующими то подростков, то умственно неполноценных, то многодетных матерей... При чем основным инструментом вербовки являются угрозы жизни вербуемого и его близких. Будто бы от отказа сотрудничать зависит безопасность пересекающих границу с Украиной родственников. И еще нюанс – завербованному обязательно присваивается псевдоним. Если он был Владислав, то позывным ему будет "Слава", что тоже звучит в контексте всей продаваемой информации более чем глупо.

А вообще вопросов ко всему много. Основной – почему и как задержанный передавал базу сотрудников "народной милиции" Украине. По версии "республики", делал он это через социальные сети, на чем и был пойман.

И вот еще вопрос, неужели эта база так интересна украинским спецслужбам, что для ее получения парня еще школьником завербовали пять лет назад?!

Из совсем невеселых вещей – сотрудничество со спецслужбами иностранных государств карается в "республике" 20 годами лишения свободы и конфискацией имущества.

Обязательная процедура прилюдного каяния на телекамеру. Этот ролик крутят после в новостях несколько дней. Испуганный человек клянется, что виноват, что осознал и больше никогда ничем подобным заниматься не будет. Интересно, как он может этим продолжать заниматься, если следующие 20 лет проведет за решеткой?

Интересен не только алгоритм вербовки украинскими спецслужбами, но и образ будущего агента. "Агент" Владислав Лилипу, завербованный в 16 лет, был тогда еще школьником. О его деятельности в течение всего этого времени не догадывался никто из родных. И для выполнения задания длиною в пять лет, он устроился в ряды "народной милиции".

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А предыдущим разоблаченным "агентом украинской разведки" был человек с психическим заболеванием, что, правда, не мешало ему в течение нескольких лет взрывать все местные памятники по заданию своих украинских работодателей. Пойман диверсант был случайно, хотя в течение нескольких лет за ним была объявлена настоящая охота. Еще одно громкое разоблачение – многодетная мать, передающая секретные сведения через линию разграничения…

Слушая такие вот отчеты в местных новостях, создается очень странный образ украинских спецслужб. И еще… Огромное сочувствие ко всем тем, по кому своими безжалостными жерновами прошлась эта война.