Посередині осені, а саме 16 жовтня, святкують день керівника. Шефиня бізнес-школи Уляна Кулікова розповіла, які бувають типи лідерів та як стати кращим начальником.

Види лідерів

Своїми секретами Кулікова поділилась в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі. Вона пояснила різницю між справжнім та номінальним лідером.

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За її словами, номінальний лідер – це той, кого призначили за посадовими інструкціями, у нього є свої функціонально обов'язки, він дає настанови своїм підлеглим. І це досить легкі обов'язки.

Однак, у карантинний час, дуже важливими є справжнє лідерство, або ж "голе" лідерство, як його ще називають. Воно відрізняється від номінального:

любов'ю та інтересом до людей;

турботою до підлеглих;

мотивацією співробітників йти до спільної мети.

Справжній лідер – це той, хто насамперед цікавиться своїми співробітниками – запитує як здоров'я, як особисті справи. Це людина з відкритими обіймами,

– наголосила Кулікова.

Як згуртувати команду

Багатьох молодих людей просто призначають на керівну посаду, хоча вони до цього ніколи не прагнули. Тому, щоб керівнику стати справжнім лідером потрібно набратись певних знань з менеджменту.

"З іншого боку, повинна бути самомотивація. Ми всі перебуваємо на наших місцях недаремно. Якщо так сталось, то варто покопатись у собі, подумати, що це може внести у ваше життя", – підсумувала експертка.

Однак, найголовніший критерій для керівника – це готовність до понаднормових навантажень.