Якщо думати, що вихідні – це коротка відпустка, то це краще впливає на стан людини та відпочинок буде приємнішим. Ба більше, в понеділок людина почуватиметься щасливішою.

У такий спосіб людям значно краще розпочати робочий тиждень. Результат дослідження опублікували в журналі Social Psychological and Personality Science.

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Як відбувалось дослідження

1 експеримент

У дослідженні взяли участь 440 добровольців, які працюють повний робочий день. Вони заповнили анкети наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, а також оцінили свій рівень щастя.

Після цього людей розділили на 2 групи:

обов'язок першої – ставитися до вихідних як до відпустки;

другої – як до звичайних вихідних.

Коли вихідні минули, у понеділок учасники повторно оцінили свій рівень щастя. Додатково вони відповіли на 7 запитань.

2 експеримент

Наступний експеримент організували за схожою схемою. Однак цього разу вчені додатково попросили учасників детально описати свої вихідні.

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Результати дослідження

Як виявилося, ті добровольці, які сприйняли вихідні як відпустку, змогли краще розслабитися та відпочити. Вони отримали більше задоволення, ніж інші.

Річ у тім, що ця група людей витрачала менше часу на побутову роботу. За словами людей, вони більше цінували момент, це допомогло їм бути щасливішими в понеділок.

Як це пояснили вчені

Дводенні перерви в роботі не такі корисні для психіки, як стандартна відпустка. За словами вчених, люди звикли до вихідних, а тому не цінують їх.

Також вчені зауважили, якщо думати про вихідні як про відпустку кожного разу – схема може не працювати.