Думайте про вихідні як про відпустку, – вчені сказали, як стати щасливішими
Якщо думати, що вихідні – це коротка відпустка, то це краще впливає на стан людини та відпочинок буде приємнішим. Ба більше, в понеділок людина почуватиметься щасливішою.
У такий спосіб людям значно краще розпочати робочий тиждень. Результат дослідження опублікували в журналі Social Psychological and Personality Science.
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Як відбувалось дослідження
1 експеримент
У дослідженні взяли участь 440 добровольців, які працюють повний робочий день. Вони заповнили анкети наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, а також оцінили свій рівень щастя.
Після цього людей розділили на 2 групи:
- обов'язок першої – ставитися до вихідних як до відпустки;
- другої – як до звичайних вихідних.
Коли вихідні минули, у понеділок учасники повторно оцінили свій рівень щастя. Додатково вони відповіли на 7 запитань.
2 експеримент
Наступний експеримент організували за схожою схемою. Однак цього разу вчені додатково попросили учасників детально описати свої вихідні.
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Результати дослідження
Як виявилося, ті добровольці, які сприйняли вихідні як відпустку, змогли краще розслабитися та відпочити. Вони отримали більше задоволення, ніж інші.
Річ у тім, що ця група людей витрачала менше часу на побутову роботу. За словами людей, вони більше цінували момент, це допомогло їм бути щасливішими в понеділок.
Як це пояснили вчені
Дводенні перерви в роботі не такі корисні для психіки, як стандартна відпустка. За словами вчених, люди звикли до вихідних, а тому не цінують їх.
Також вчені зауважили, якщо думати про вихідні як про відпустку кожного разу – схема може не працювати.
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