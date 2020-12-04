Багатьом професія радіоведучого видається роботою мрії. Сидиш собі у зручному кріслі та видаєш у мікрофон все, що приходить у голову. Але, звісно, все не так просто.

Як взагалі потрапити в цю професію та чим займаються радіоведучі – розповів продюсер "Люкс ФМ" та радіоведучий Євген Фешак. Він поділився всіма нюансами роботи на радіо. Детальніше – читайте на 24 каналі.

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Як стати радіоведучим

Радіоведучим стати дуже просто. Я переконаний, що ними не народжуються, ними стають, бо це ремесло, якому треба вчитися і шліфувати його. Головне – мати нестримне бажання до цього.

Чи потрібно мати спеціальну освіту

Зараз є дуже багато радіошкіл. Зокрема, "Люкс ФМ" має і власну. Усі охочі можуть прийти, навчитися, отримати базові теоретичні знання. Це працює як із будь-якою освітою – ти вчишся. А те, як ти вправно їх використовуватимеш залежить лише від тебе.

Чи важко освоїти ефірну техніку

Найпростіше, серед різних завдань, які стоять перед людиною, – освоїти ефірну техніку. Для того, щоб із нею впевнено працювати достатньо буде 2 дні по 3 години.

Як відбирають пісні на радіостанції

Підбір пісень – найважливіша справа, яка стосується розважальних радіостанцій. Якщо колись цим займався музичний редактор, то зараз це ціла математика. Пісні мають відповідати фактурі, щільності звучання. Є багато різних нюансів.



Пісні підбирать дуже ретельно / Фото Unsplash

Якщо пісня за форматом і певними ознаками підходить для радіостанції, вона однаково не одразу потрапляє в ефір. Її спершу уривки пісень слухає цільова аудиторія і виставляє свої оцінки. Тільки після цього вона може потрапити або не потрапити до ефіру.

Як формується плейлист

Є екстрапопулярні пісні – вони повинні звучати частіше. Є світові хіти, їх люди знають та люблять. Однак їх не люблять слухати часто, тому вони повинні з’являтися рідше. Усе залежить від того, наскільки "гарячий" хіт.

Цей баланс пісень, які лунають в ефірі й дозволяє радіостанції бути успішною, чи ні.

Як ви реагуєте на питання – а не поставити б вам іншу пісню?

Не поставити. Кожна пісня стоїть на відповідну годину й лунає ту кількість разів, яка потрібна.

Зріз народної любові ми отримуємо кожні 3 місяці, разом зі свіжими рейтингами радіостанцій. Якби ми щось робили неправильно – ми б це одразу побачили.



Робота на радіо / Фото Unsplash

З ким із зірок було працювати найважче

Я ніколи не мав душевного трепету перед зірками. Я до них ставлюся як до абсолютно нормальних людей, які займаються своєю роботою. І я знаю, що це дуже важка робота. І з багатьма зірками я товаришую, у нас нормальні, добра та теплі стосунки. І якщо пісня – гімно, то я так і скажу, що вона не дуже.

Чому більшість радіоведучих працює під псевдонімом

Радіо – це частина шоу-бізнесу. А це певна казка, яка створюється для слухачів чи глядачів. Тому псевдонім – це елемент для створення цієї казки, щоби підкреслити яскравість і деякі особисті "вогники" людини.

Що робити, якщо ведучий випадково під час прямого ефіру нецензурно обмовився

Таке відбувається вкрай рідко, але сказав, то сказав. Може вибачитись. Це має бути занадто емоційний момент. Переважно гості можуть щось "ляпнути", але це їхні проблеми.

Чи важко контролювати прямий ефір

Усе залежить від досвіду і від того, чи "набита рука". Усе комп'ютеризовано, а участь ведучого – мінімальна в цих процесах. Головне – вчасно натискати на кнопки. Тому навіть для ведучих, які хоча б місяць попрактикувалися в прямому ефірі – це не складно



Прямий ефір – це не складно / Фото Unsplash

Як уникати емоційного вигорання

Мені здається, що в шоу-бізнесі неможливо отримати емоційного вигорання, бо є настільки багато різних випадків, завдань і всі вони не є однотипними.

Чи зникне радіо

Коли почалась ера диджиталізації, то багато хто хвилювався про те, що радіо щезне, що буде з індустрією й так далі. Зрештою, прогнози футурологів не збулися. Відбуваються трансформації, але той момент, який дарує радіостанція – його замінити неможливо. Це елемент віртуального спілкування.

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