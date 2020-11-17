Щоб зрозуміти, коли Україна вже забуде про епідемію, наче про страшний сон, треба зробити коротку екскурсію в недалеке минуле. Про карантин, вакцину й строк повернення до нормального життя – читайте далі.

Україна відбула перший з трьох карантинів вихідного дня. Цього разу поліція покарання за порушення заборон відпрацювала значно краще, ніж навесні 2020 року. Тоді 10 копів ловили одного спортсмена, а потім усі разом йому виписували суворий штраф. Про це – у відеоблозі "Мої думки тихі" на 24 каналі.

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"Мета штрафів – примусити українців не порушувати заборони"

За 14 – 15 листопада лік штрафам пішов на тисячі. Однак, зважаючи що навесні їхній розмір становив 17 тисяч кожному (а тепер лише 170 гривень), то я певен, що якихось рекордних сум у копів і цього разу не назбиралося.

Утім маю наголосити, що метою штрафів не є збирання грошей – метою штрафів є через страх покарання примусити українців заборони не порушувати.

Це приблизно як з проїздом на червоний світлофор: усі знають, що не можна, усі знають про величезний ризик вчинити страшне ДТП. Але все одно регулярно чимало українців на червоний проскакують.

Я через день на власні очі бачу таке на дорогах Києва і певен, що на краще ситуація зміниться лише тоді, коли на перехрестях встановлять камери автоматичної фіксації порушень. Тобто коли й покарання за порушення стануть невідворотними.

Бо лише у разі невідворотності покарання ці заборони й починають працювати. І це стосується будь-чого: хоч корупції з держбюджету, хоч неприбирання за своєю собакою. Вмовляння й заклики до совісті тут не працюють – лише батіг, лише штраф без можливості відпетляти та відкупитися.

"Навесні були астрономічні штрафи, які нікого не лякали"

Тому, як не дивно, але з цими штрафами за карантин вихідного дня я на боці копів та Авакова. Навесні в нас розмір штрафу за порушення карантину був астрономічний, але оскільки тоді нікого не штрафували, то нікого той штраф й не лякав.



Яка відповідальність за порушення карантину була передбачена навесні / Інфографіка 24 каналу

Відповідно, ніхто з нас тих заборон не виконував: ні сам президент з командою, ні хоча б частина його команди, в яких їхні "Велюри" та "Епіцентри" чудово собі працювали.

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Але тепер, коли поліції Арсена Авакова треба якось виправдовуватися за отримані з ковідного фонду додаткові мільярдні дотації, то незмінний наш міністр-професіонал скасував своїм підлеглим вихідні й примусив їх відпрацювати по повній, штрафуючи українських підприємців.

Серед інших штраф впаяли й "Епіцентру" та навіть спорт-клубу для віпів Петра Порошенка. Але я не хочу ставити під сумнів доцільність карантину вихідного дня. Тим паче, що навіть серед депутатів немає щодо цього одностайності, і вони наче планують його скасовувати.

"Ми лише вчимося жити в нових умовах"

Хочу акцентувати увагу на іншому: такими-от натепер є реалії нашого життя. Ми і дотепер лише вчимося жити в нових для нас умовах, в умовах епідемії.

► Хтось може сказати, що ми зарано і занадто запанікували навесні, коли маючи поодинокі зараження запровадили в країні тотальний локдаун.

► Хтось скаже, що ми зараз занадто безпечні, коли маючи вже десятки тисяч нових хворих до того тотального карантину повернутися не наважуємося.

Але правда в тому, що ніхто насправді не знає, як правильно вчиняти в цих нових для людства реаліях.

Це потім, за рік чи за 5, ми зможемо озирнутися в минуле й сказати – от тут правильно вчиняли, а тут перестрахувалися, але тут таки треба було суворіше. Але це все стане зрозумілим потім. Бо зараз ми лише намагаємося намацати правильний алгоритм дій. Робимо ми це, зокрема, і вчиняючи помилки.

Уряд Швеції навесні був проти тотального локдауну і хотів, щоб швидше всі перехворіли заради порятунку економіки. Тепер цей уряд, проаналізувавши статистику, каже, що ті їхні сподівання себе не виправдали.

Тобто, обраний цією країною шлях був помилковим, бо прогнози робили на неповних даних. Просто не знали тоді, що імунітету після хвороби вистачає ненадовго.

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І от це не є добре чи погано, що шведський уряд виявився занадто оптимістичним, а український – занадто песимістичний із прогнозами та діями. Це просто констатація, що немає такого, коли хтось з урядів кардинально помилився, а хтось – молодець-молодець.

Ні, людство ще лише шукає:

жити з COVID-19;

як в умовах пандемії працювати, заробляти та лікуватися.

Ми ще в пошуку правильно шляху. І ми точно помилимося ще неодноразово. Як-от з цим карантином вихідного дня в нас нині сталося.

"Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%"

Ну і тепер від констатації фактів до прогнозів, коли це все скінчиться. Маємо хороші для людства новини щодо вакцини проти COVID-19 і не надто хороші перспективи для українців.

Слідом за фармкомпанією Pfizer ще один американський виробник ліків Moderna сьогодні відзвітував про надзвичайно вдалий фінальний етап тестування їхньої вакцини. Її ефективність становить 95% – це дійсно високий показник, адже і 75% вважалися б вдалими.

Ба більше, в тих, хто вакцинувався, але все одно заразився, не було потім тяжких наслідків від COVID-19. Тобто, вакцина точно працює і є вкрай ефективною та безпечною.

Довідка. У випробуваннях вакцини проти COVID-19 компанії Moderna взяли участь 30 тисяч добровольців, половина з яких отримала вакцину, а друга половина — плацебо.

Це хороша новина. А тепер ложка дьогтю – виробничі потужності світових фармкомпаній вимірюються сотнями тисяч чи мільйонами доз. Але це багато в разі, якщо мовиться про вакцини від звичних вже людству кору чи грипу – тих, які з року в рік людство потребує, так би мовити, в профілактичних цілях й масштабах.

Але якщо йдеться про абсолютно новий для людства вірус, то для його подолання людство просто зараз потребує мільярдів доз.

Однак у фармкомпаній просто немає фізичної можливості стільки наштампувати, та ще й зважаючи, що кожен з 8 мільярдів людей на планеті потребує по 2 дози щеплення.

Тому, якщо вже просто зараз почнуть вакцину виробляти, то до кінця 2020 року буде кілька мільйонів доз, що в масштабах людства є просто краплиною в морі й ефективності від неї буде дуже небагато.

"В кращому разі українці зможуть отримати вакцину у 2022 році"

І погана новина для українців: масово іноземну вакцину проти COVID-19 ми отримаємо у кращому разі у 2022 році. Можливо, восени 2021 трохи нам з барського плеча відсиплять, щоб ми хоча б медиків нею убезпечили.

Але так, щоб вакцинувати пів країни і забути про той COVID-19, наче про страшний сон, то це нам хіба що у 2022 році буде таке щастя. Тому налаштовуйтесь жити в умовах епідемії ще один рік щонайменше.