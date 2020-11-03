Молитви і боротьба: як світові політики реагують на теракт у Відні
Низка світових лідерів вже висловили співчуття постраждалим під час теракту у Відні 2 листопада. Трагедія забрала життя щонайменше 4 людей.
Докладніше про реакцію світових лідерів на теракт в Австрії читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що сказали у НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що нещодавні теракти у Відні та Кабулі вкотре нагадали світові, наскільки важливою є боротьба з "Ісламською державою". За словами Столтенберга, ніхто не може залишитися осторонь від питання тероризму.
Що сказав Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна розділяє шок та біль дружнього народу. Французи подумки з австрійцями, які стали жертвами теракту або втратили під час трагедії своїх близьких. Теракт в Австрії є причиною для трауру по цілій Європі.
Макрон наголосив, що Австрія другою після Франції взяла на себе удар від ісламістів.
Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні від чого не відмовимося,
– заявив президент Франції.
Що сказала Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що німецький народ зі співчуттям та солідарністю підтримує австрійських друзів. Окрім того, канцлерка акцентувала на увагу на необхідності "спільної боротьби" з ісламським тероризмом.
Боротьба проти цих вбивць і їх підбурювачів – наша спільна боротьба,
– наголосила Меркель.
Реакція США
- Президент США Дональд Трамп заявив, що напади терористів на невинних людей мусять припинитися. США разом з Австрією, Францією і всієї Європою борються з терористами, зокрема, з радикальними ісламістами.
- Кандидат у президенти США демократ Джо Байден також висловив співчуття постраждалим під час теракту. Байден наголосив, що вони з дружиною Джилл Байден згадують загиблих у Відні у своїх молитвах.
Реакція України
- Президент України Володимир Зеленський написав, що у цей важкий час Україна поряд з Австрією.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна різко засуджує теракт у Відні та готова надати постраждалим будь-яку необхідну допомогу.
Теракт у Відні: деталі
- 2 листопада прихильники "Ісламської держави" вчинили масштабний теракт відразу на 6 локаціях Відня.
- Трагедія забрала життя 4 людей. Понад 10 постраждалих наразі перебувають у лікарні.
- Одного з терористів вдалося ліквідувати, його спільники встигли втекти. Наразі їх розшукує поліція.
- Влада Австрії посилила охорону не лише у столиці, але й на кордонах.
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