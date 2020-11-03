Низка світових лідерів вже висловили співчуття постраждалим під час теракту у Відні 2 листопада. Трагедія забрала життя щонайменше 4 людей.

Докладніше про реакцію світових лідерів на теракт в Австрії читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що сказали у НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що нещодавні теракти у Відні та Кабулі вкотре нагадали світові, наскільки важливою є боротьба з "Ісламською державою". За словами Столтенберга, ніхто не може залишитися осторонь від питання тероризму.

Horrified by the terror attacks in #Afghanistan and #Austria. A reminder that terrorism affects all and the importance of continuing the fight against ISIS. My condolences to all those affected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 3, 2020

Зверніть увагу! 2 листопада терористи напали на студентське містечко у Кабулі (столиця Афганістану). Загинули щонайменше 20 людей.

Що сказав Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна розділяє шок та біль дружнього народу. Французи подумки з австрійцями, які стали жертвами теракту або втратили під час трагедії своїх близьких. Теракт в Австрії є причиною для трауру по цілій Європі.

Макрон наголосив, що Австрія другою після Франції взяла на себе удар від ісламістів.

Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні від чого не відмовимося,

– заявив президент Франції.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Europa trauert. Eines der Unsrigen wurde hart vom islamistischen Terrorismus getroffen. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern, ihren Familien, den zerstörten Leben. Frankreich steht Österreich zur Seite und ist bereit, Unterstützung zu leisten. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020

Що сказала Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що німецький народ зі співчуттям та солідарністю підтримує австрійських друзів. Окрім того, канцлерка акцентувала на увагу на необхідності "спільної боротьби" з ісламським тероризмом.

Боротьба проти цих вбивць і їх підбурювачів – наша спільна боротьба,

– наголосила Меркель.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Реакція США

Президент США Дональд Трамп заявив, що напади терористів на невинних людей мусять припинитися. США разом з Австрією, Францією і всієї Європою борються з терористами, зокрема, з радикальними ісламістами.

Кандидат у президенти США демократ Джо Байден також висловив співчуття постраждалим під час теракту. Байден наголосив, що вони з дружиною Джилл Байден згадують загиблих у Відні у своїх молитвах.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський написав, що у цей важкий час Україна поряд з Австрією.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна різко засуджує теракт у Відні та готова надати постраждалим будь-яку необхідну допомогу.

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