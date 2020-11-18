Збереження економіки, робочих місць у Таїланді, Гонконгу та Сінгапурі було постійно пріоритетом номер один.

Слухаю дискусію представників Таїланду, Гонконгу та Сінгапуру про досвід успішного подолання епідемії коронавірусу. Таїланд, 66-мільйонна країна, не має вже протягом 5 місяців жодного зараження всередині країни – лише імпортовані випадки. Гонконг і Сінгапур – два надзвичайно населених і відкритих міста, через які проходять щодня величезні людські потоки, але в обох містах епідемія була подолана протягом буквально кількох тижнів.

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Таїланд, Гонконг та Сінгапур: що об'єднує ці три країни?

1. Дуже ефективна урядова бюрократія, яка швидко взяла ситуацію під контроль. Ніхто не сподівався, що воно само якось буде. Рішення були негайними, жорсткими і відповідно профінансованими. Збереження економіки, робочих місць було постійно пріоритетом номер один.

2. Довіра населення до уряду: ніхто не думав, що уряд просто лякає або ж наживається на епідемії, або створює невиправдані переваги одним підприємствам за рахунок інших.

3. Негайне розгортання якомога швидшого тестування, виявлення та ізоляція всіх осередків захворювання (українські фахівці кричать про це з березня, але ніхто не слухав, не слухає і не буде слухати).

4. Використання цифрових технологій для відслідковування. Наприклад, іноземні підприємці, які прибувають і можливо несуть у собі вірус, але не мають можливості сидіти 14 днів у карантині, повинні рухатися за чітко визначеними траєкторіями та реєструвати всі контакти. Загалом для різних категорій запроваджені досить різні протоколи поведінки та спеціальні умови (нагадаю, у нас просто закрили країну на місяць якраз тоді, коли бізнес почав піднімати голову).

Виставки відкрилися в усіх країнах дуже рано, з усіма відповідними заходами безпеки, аж до тотального тестування всіх відвідувачів на вході.

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Також тайці, гонконгці та сінгапурці дуже схвально відгукувалися про японський, корейський, скандинавський досвід.

Джерело: Facebook