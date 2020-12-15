Протести в Білорусі тривають більше 5 місяців. Понад 6 загиблих, 450 поранених, 13 тисяч заарештованих та 50 зниклих безвісти людей. Україна скромно зазначається в списку країн, що "поставили під сумнів легітимність виборів" Лукашенка. Замало, як для країни, що має 1084 км кордону з Білоруссю.

15 вересня Верховна Рада зробила заяву щодо ситуації в Республіці Білорусь, але далі справа не пішла.

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Як Україна "допомагає" білорусам?

На підставі закону "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" Уряд мав би ухвалити постанову про надання білорусам тимчасового захисту. Тільки тоді громадяни Білорусі отримають право на офіційне працевлаштування. Отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні для білорусів вкрай складно, і навіть з посвідкою роботодавець повинен отримувати спеціальний дозвіл для найму іноземця та стикатися з купою вимог, наприклад, дуже високою мінімальною зарплатнею. Я відправила звернення до Кабміну, Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби, щоб розібратися, в чому проблема.

У відповідь Державна міграційна служба України написала, що до них надійшло лише 6 заявок на отримання статусу біженця, а отже, проблеми немає. Але набуття статусу біженця – це вкрай тривалий процес, що відбувається через суд, з вилученням паспорта. Погодьтеся, коли ситуація в Білорусі змінюється щодня, і ви сподіваєтеся якомога швидше повернутися додому, для вас це не варіант.

Тобто наша держава продовжує удавати, що ситуація в Білорусі нас не стосується. Те, що люди, які шукають в Україні захисту, не можуть влаштувати на роботу офіційно, це нормально. За 5 місяців Уряд так і не налагодив координацію між відомствами щодо допомоги білорусам.

Відповідальність знову лягає на плечі громадських організацій та небайдужих громадян. Я дуже рада знати, що є Паліна Бродік, Максим Буткевич та багато інших, котрі щодня, постійно намагаються допомогти тим, хто опинився в біді. Я зі свого боку як народна депутатка буду і надалі максимально сприяти налагодженню контактів між волонтерами та владою.

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Проте засаднича проблема залишається. І я переконана, що українській державі давно час припинити відмовчуватися та стати проактивною з міжнародних питань. Гра в хованки щодо ситуації в Білорусі – це спроба сподобатися всім чи ностальгія за часами "багатовекторності" Леоніда Кучми? Не варто. Якщо ми хочемо, щоб до нашого голосу дослухалися, слід почати говорити. Якщо ми хочемо стати суб'єктами, час діяти.

Джерело: Facebook