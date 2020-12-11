Через ускладнення погодних умов станом на ранок 11 грудня в Україні без електрики залишалися 173 населених пункти. Розташовуються вони в 3 областях – Київській, Житомирській і Чернівецькій.

Як повідомили у пресцентрі ДСНС, знеструмлення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач. Перед цим вони обмерзли. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До теми У Києві ввели оперативне положення через негоду: яка ситуація в столиці

173 населених пункти без електрики: деталі

Київська – 79,

Житомирська – 58,

Чернівецька – 36.

Крім того, в кількох регіонах через негоду обмежували рух. Тут як міські, так і обласні дороги перетворилися на ковзанку. А в деяких регіонах лід ще утворився під водою, оскільки падав дощ.

В яких областях тимчасово обмежували рух

Житомирська,

Київська,

Рівненська,

Тернопільська,

Хмельницька.

Зауважимо, що обмежували рух лише 10 грудня. За інформацією Служби автомобільних доріг, станом на ранок 11 числа обмежень руху в жодній області України немає. Мовиться про автошляхи державного та місцевого значення. Дорожнє покриття на них обробляли з допомогою спецтехніки.

З прогнозом погоди на 11 грудня можете ознайомитися за цим посиланням. Також зверніть увагу на наш матеріал Як поводитися під час ожеледиці: поради водіям і пішоходам.