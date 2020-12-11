Негода в Україні: без світла майже 200 населених пунктів, у кількох областях обмежували рух
Через ускладнення погодних умов станом на ранок 11 грудня в Україні без електрики залишалися 173 населених пункти. Розташовуються вони в 3 областях – Київській, Житомирській і Чернівецькій.
Як повідомили у пресцентрі ДСНС, знеструмлення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач. Перед цим вони обмерзли. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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173 населених пункти без електрики: деталі
- Київська – 79,
- Житомирська – 58,
- Чернівецька – 36.
Крім того, в кількох регіонах через негоду обмежували рух. Тут як міські, так і обласні дороги перетворилися на ковзанку. А в деяких регіонах лід ще утворився під водою, оскільки падав дощ.
В яких областях тимчасово обмежували рух
- Житомирська,
- Київська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Хмельницька.
Зауважимо, що обмежували рух лише 10 грудня. За інформацією Служби автомобільних доріг, станом на ранок 11 числа обмежень руху в жодній області України немає. Мовиться про автошляхи державного та місцевого значення. Дорожнє покриття на них обробляли з допомогою спецтехніки.
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