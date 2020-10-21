Кабінет Міністрів України домовився з представництвом ЄС, що в найближчі місяці Україна затвердить 50 законопроєктів і понад 100 нормативних актів, визначених угодою про асоціацію. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що через "не так багато років" Україна стане членом Євросоюзу.

Та перед вступом у Євросоюз потрібно ще багато зробити, щоб збудувати Європу в Україні, наголосив Денис Шмигаль у своєму фейсбуці. Відтак важливо, аби українське законодавство відповідало європейським практикам.

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Прем'єр-міністр повідомив, що 21 жовтня уряд спільно з представниками Офісу президента й Верховної Ради провели координаційне засідання щодо виконання угоди про асоціацію. На нього також запросили посла ЄС в Україні Мааті Маасікаса.

Він високо оцінив прогрес й увагу, яку уряд приділяє євроінтеграції. На найближчі місяці домовилися про необхідність затвердити 50 євроінтеграційних законопроєктів і більш ніж 100 актів з боку Кабміну,

– повідомив Шмигаль.

Він запевнив, що очолюваний ним Кабінет Міністрів України хоче євроінтеграції не лише на словах. Доказом цього є 18 постанов і законопроєктів, які одразу ж затвердили на засіданні уряду 21 жовтня.

Євроінтеграційні ініціативи

законопроєкт про публічні консультації:

він має чітко визначити коло осіб і принципи консультацій щодо рішень державної влади. Також до обговорення рішень, які зачіпають громадян, залучатимуть їх самих;

він має чітко визначити коло осіб і принципи консультацій щодо рішень державної влади. Також до обговорення рішень, які зачіпають громадян, залучатимуть їх самих; законопроєкт про мультимодальні перевезення:

він передбачає імплементацію в українське законодавство директиви ЄС про спільні правила при комбінованих перевезеннях;

він передбачає імплементацію в українське законодавство директиви ЄС про спільні правила при комбінованих перевезеннях; постанова про механізм "єдиного вікна" на митниці (вже схвалена):

таке рішення покликане сприяти зменшенню можливостей для корупції, адже всі дії митників реєструються в електронній системі;

(вже схвалена): таке рішення покликане сприяти зменшенню можливостей для корупції, адже всі дії митників реєструються в електронній системі; стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року (вже схвалена);

(вже схвалена); порядок сертифікації органічного виробництва та обігу органічної продукції (вже схвалений);

(вже схвалений); технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації (вже схвалений).

Ці проєкти лише невелика частина того, що схвалено й над чим ведеться робота. Європейській Україні точно бути!

– заявив Денис Шмигаль.