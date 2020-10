В Україні стало правилом – рівнятися на закордонний бізнес-досвід і світові стандарти. Проте у нас теж є фахівці та компанії, які самі можуть стати прикладом для міжнародної спільноти.

На фоні тотальних проблем, кризи і виборів практично непоміченою проскочила інформація про те, що Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" перемогла на престижному конкурсі Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM) в категорії "Програма змін року".

Аби ви зрозуміли серйозність цього успіху, розкажемо спочатку, що собою являє IIRSM і хто брав участь у конкурсі.

International Institute of Risk and Safety Management – незалежна благодійна організація, що надає практичну освіту, поради та ресурси у сферах управління ризиками, безпеки праці та промислової безпеки. Інститут має всесвітнє визнання і вже об’єднує у своїй спільноті майже 8000 (!) учасників. IIRSM – один з лідерів у даній сфері разом з IOSH - Institution of Occupational Safety and Health (Інститут техніки безпеки і охорони здоров'я) і NEBOSH - National Examination Board in Occupational Safety and Health (Національна екзаменаційна рада з охорони праці Великобританії).

Цьогоріч у конкурсі IIRSM Risk Excellence Awards 2020, незважаючи на всі карантинно-комунікаційні труднощі, взяли участь багато провідних компаній світу. Причому, що важливо – з різних галузей. Це – будівництво, виробництво, страхування, туризм, розробка технологій, організація розваг, послуги у сфері ЗМІ і т.п.

Серед учасників були, зокрема, всесвітньо відомі компанії – PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East, John Berrisford, Staffordshire Fire & Rescue Service, Jonathan Smith, TJ Transport, Healthcare та багато інших.

Номінанти змагалися в 9-ти категоріях, що стосувалися різних напрямків управління ризиками, безпекою праці та промисловою безпекою.

Група "Метінвест" брала участь в одній із найскладніших категорій – "Програма змін року". Заявку українці подали в лютому 2020 року. Це була своєрідна дорожня карта "Метінвесту" з охорони праці та промислової безпеки протягом 2019 року, а також плани з розвитку. Після відбіркового етапу "Метінвест" увійшов до трійки фіналістів, де його конкурентами були будівельний гігант Quinn Industrial Holdings, а також Howdens Trade Health & Safety Team – підрозділ легендарної мебельної фірми Howdens.

Фінал мав відбутися 14 травня 2020 року в Лондоні, але його відклали до осені через карантин і вирішили провести в онлайн-форматі. Прискіпливі експерти довго аналізували добротні заявки конкурентів і нарешті цього жовтня оголосили вердикт: у категорії "Програма змін року" перше місце посіла міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест".



Переможець конкурсу IIRSM в категорії "Програма змін року"

Відзначимо, що після оголошення переможця конкурсу, менеджер з інновацій та проєктів "Метінвесту" Павло Окара щиро подякував не лише організаторам:

Від імені всієї команди "Метінвесту" хочу подякувати всім учасникам конкурсу, всім фіналістам. Дуже дякую міжнародному інституту за можливість представити й поділитися досвідом і у відповідь дізнатися та отримати новий. Дякую ще раз з України!

У даному випадку подяка суперникам – не просто традиційний жест ввічливості. У сучасному бізнесі висока конкуренція – один із головних стимулів для вдосконалення.

Крім того, для групи "Метінвест" перемога в конкурсі незалежної впливової організації стала ще й визнанням правильності розробленої програми і вибраного курсу щодо управління ризиками і безпекою праці. Компанія продемонструвала системний підхід у цій сфері, використала найкращі практики інших компаній, а також вдало впровадила сучасні технології – зокрема, електронну базу HSE.

Ще один важливий момент – вдалі бізнес-кроки "Метінвесту" стають традиційними. У червні-2020 агенція Sustainalytics надала міжнародній групі "Метінвест" рейтинг ESG. Це комплексна оцінка "ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління".

А тепер – про суспільно важливе. Перемога "Метінвесту" відкриває дорогу для інших українських компаній. І не лише з точки зору того, як правильно використовувати передовий міжнародний досвід.

Багато українських компаній уже давно ведуть бізнес на рівні найвищих світових стандартів і можуть поділитися своїми напрацюваннями – наприклад, на таких конкурсах, як згаданий IIRSM Risk Excellence Awards. Це обов’язково сприятиме особистому росту цих компаній, але також позитивно впливатиме на імідж України. Що дуже важливо для всієї вітчизняної бізнес-спільноти.