Є чим пишатися: командування ОС провело перевірку артилеристів – потужні фото
Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв провів перевірку артилерійських протитанкових підрозділів, що дислокуються на південному напрямку лінії фронту. Втім, захід відбувся не поряд з бойовими позиціями, а на полігоні в Херсонській області.
Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, розповідає командування Об'єднаних сил ЗСУ.
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Під час перевірки підрозділи здійснили вихід на рубіж відкриття вогню облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за вказівками корегувальників, а також перехід на різні режими ведення вогню.
Командувач ОС генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.
Особливістю цього заходу є той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодша лейтенантка Каріна Н.,
– зауважив Сергій Наєв.
Командувач ОС вбачає в цьому успіхи у впровадженні гендерної рівності в секторі безпеки й оборони. Мовляв, тепер жінки можуть не лише проходити військову службу, а й обіймати командувати цілими підрозділами.
Бойова перевірка воїнів-артилеристів: дивіться фото
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