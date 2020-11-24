Як українці оцінюють дії Зеленського щодо встановлення миру на Донбасі: дослідження
Українці ставляться до дій президента Зеленського щодо відновлення миру на Донбасі позитивніше, ніж до його іншої діяльності. Саме цей фактор наразі формує думку людей про главу держави.
Так, 37,1% українців позитивно оцінюють зусилля Зеленського, спрямовані на встановлення миру на Донбасі. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.
До речі Війна може бути завершена у будь-який день, – Зеленський
Відтак, 46% людей зазначили, що найбільше на їхню думку про президента впливає саме ситуація на Донбасі.
Що думають українці про інші здобутки Зеленського
- Боротьбу з корупцією у попередній владі позитивно оцінили лише 22,4% людей,
- боротьбу з корупцією у нинішній владі – 24,9%,
- боротьбу з епідемією коронавірусу – 27%.
- зусилля щодо внутрішньої політики – 28,1%,
- щодо міжнародної політики – 35,1%.
Що впливає на думку українців про президента / Інфографіка Центру Разумкова
Війна на Донбасі: останні новини
- На Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню. Щоправда, дотримується його лише українська сторона. Проросійські бойовики ледь не щодня здійснюють провокативні постріли в сторону бійців ЗСУ, а деколи – прицільні.
- Крім того, українська сторона у Тристоронній контактній групі представила свій "План дій по Донбасу". Він передбачає деокупацію територій, виведення військ та проведення місцевих виборів на Донбасі.
- Зауважимо, речник України в ТКГ Олексій Арестович розповів, що мають ще й план "Б" щодо Донбасу, ключове слово у якому – миротворці.
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