Українці ставляться до дій президента Зеленського щодо відновлення миру на Донбасі позитивніше, ніж до його іншої діяльності. Саме цей фактор наразі формує думку людей про главу держави.

Так, 37,1% українців позитивно оцінюють зусилля Зеленського, спрямовані на встановлення миру на Донбасі. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

До речі Війна може бути завершена у будь-який день, – Зеленський

Відтак, 46% людей зазначили, що найбільше на їхню думку про президента впливає саме ситуація на Донбасі.

Що думають українці про інші здобутки Зеленського

Боротьбу з корупцією у попередній владі позитивно оцінили лише 22,4% людей,

боротьбу з корупцією у нинішній владі – 24,9%,

боротьбу з епідемією коронавірусу – 27%.

зусилля щодо внутрішньої політики – 28,1%,

щодо міжнародної політики – 35,1%.



Що впливає на думку українців про президента / Інфографіка Центру Разумкова

Війна на Донбасі: останні новини

На Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню. Щоправда, дотримується його лише українська сторона. Проросійські бойовики ледь не щодня здійснюють провокативні постріли в сторону бійців ЗСУ, а деколи – прицільні.

Крім того, українська сторона у Тристоронній контактній групі представила свій "План дій по Донбасу". Він передбачає деокупацію територій, виведення військ та проведення місцевих виборів на Донбасі.

Зауважимо, речник України в ТКГ Олексій Арестович розповів, що мають ще й план "Б" щодо Донбасу, ключове слово у якому – миротворці.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу