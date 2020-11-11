Понад 50% українців вірять у перемогу нашої країни над Росією. На думку більшості, для досягнення миру на Донбасі влада має провести переговори з Росією та представниками "ДНР" та "ЛНР".

Натомість у перемогу Росії над Україною вірить лише 10,5% респондентів. Про це свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Важливо ОПЗЖ та "Європейська Солідарність" лідирують: свіжий рейтинг партій Що українці думають про перемогу над Росією 52,4% людей вірять у перемогу України над Росією у майбутньому.

10,5% українців мають протилежну думку. Майбутнє української мови 57,1% опитаних вважає, що у майбутньому Україна перейде переважно на українську мову.

31,8% думають, що Україна зробить російську мову другою державною. Натомість 29,6% переконані, що російська мова загрожує незалежності України, а 49,8% вважають її історичним надбанням України, яке необхідно розвивати. Зверніть увагу! Переважна більшість населення України вважає українську рідною мовою. Крім того, дуже багато людей вдома спілкуються саме українською, а не російською мовою. Про досягнення миру на Донбасі 38,9% не допускають варіанту йти на поступки Москві й сепаратистам;

50,9% мають протилежну думку. Що відомо про дослідження КМІС? Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології протягом жовтня та листопада 2020 року. Загалом опитали 1502 респонденти методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.