Напередодні Конституційний суд України ухвалив скандальне рішення. Ним суд фактично дозолив брехати в деклараціях. Суспільством одразу ж прокотилася хвиля обурення.

24 канал зібрав думки політиків, активістів та звичайних українців про рішення Конституційного суд.

Важливо Суд дозволив брехати в деклараціях: реакція Офісу Президента

Ярослав Юрчишин

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин саркастично запитав про наступний крок КСУ.

Що буде першим: скасування ОАСК декларації про незалежність, чи визнання її неконституційною у КСУ. Позивачі будуть ті ж самі: ОПЗЖ та "За майбутнє" Коломойського,

– написав Юрчишин у фейсбуці.

Віталій Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав про "плівки Вовка". Антикорупціонер наголосив, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк ще раніше казав про залежність двох судів: КСУ та ОАСК.

Що відомо про "плівки Вовка"? Раніше НАБУ оприлюднило записи, на яких зафіксували наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто. Раніше НАБУ оприлюднило записи, на яких зафіксували наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.

Шабунін додав, що щирість намірів президента "ми побачимо вже найближчим часом". Голова Центру протидії корупції згадав, що восени 2019 року мав розмову з представниками Офісу Президенту, в якій детально описав цей сценарій. Однак, за словами Шабуніна, ОП не скористався порадами Центру протидії корупції.

Олег Сенцов

Колишній політв'язень Кремля та український режисер Олег Сенцов підкреслив, що вже давно треба перезавантажити склад Конституційного Суду та ОАСК, які у відкриту працюють проти держави й знищують антикорупційні досягнення.

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Єгор Чернєв

Член фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв також висловив своє невдоволення таким рішенням суду.

Фактично Коломойський разом з ОПЗЖ йде ва-банк і намагається знищити всі незалежні антикорупційні інститути в державі. Головна мета зрозуміла – відвернути від України її західних партнерів, зруйнувати нашу співпрацю з МВФ та убезпечити себе від кримінального переслідування у країнах, які є нашими союзниками,

– написав Чернєв.

Михайло Жернаков

Голова Фундації DEJURE Михайло Жернаков звернув увагу на те, що Офіс Президента після низки скандальних рішень українських судів "не ставлять під сумнів незалежність судової влади".

Журналіст Петро Шуклінов підкреслив, що у суддів КСУ був конфлікт інтересів при розгляді скасування антикорупційної реформи.

Відтепер депутати й чиновники можуть красти не вагаючись. Спеціально дотягнули до закінчення дня голосування, щоб не втратити голоси й дерибанити країну далі. Продовжує реалізовуватись договір: ви удаєте владу, а ми через суди робимо бізнес,

– пояснив Шуклінов.

Єгор Соболєв

Колишній нардеп Єгор Соболєв назвав суддів "повіями у мантіях". Він пояснив: "якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу – корупціонери просто не звітуватимуть, як в безтурботні для них часи Януковича".

Якщо цих повій не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за ґрати, та багатостраждальну люстрацію,

– написав Соболєв.

Павло Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розцінив рішення КС як великий крок назад в євроінтеграції України.

Це просто питання, яку країну ми хочемо будувати і чи хочемо будувати. У контексті євроінтеграції це, звичайно, великий крок назад,

– сказав Клімкін.

Він додав, що для європейських партнерів України це рішення стало несподіванкою і це питання буде одним з ключових у порядку денному переговорів України з партнерами.

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Ірина Геращенко

Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко підкреслила, що саме створення незалежних антикорупційних органів і введення е-декларування було обов'язковою умовою безвізу.

"Ці рішення матимуть вкрай негативні наслідки для країни, населення якої, як ми пам'ятаємо, ще 2 дні тому "проголосувало" за довічне для корупціонерів, а МВФ відмовив в черговому транші через непрозоре обрання конкурсної комісії САП, – підсумувала Геращенко.

Що потрібно знати про скандальне рішення КСУ