Дарницький суд Києва заборонив розповсюдження тиражу книги Кіпіані про відомого українського поета, дисидента, перекладача та борця за Україну Василя Стуса. Позивачем у справі був лідер ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Як українці відреагували на рішення Дарницького суду – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав судову систему у сьогоднішньому вигляді раковою пухлиною, яка загрожує виживанню України. Він нагадав, що Дарницький райсуд Києва заборонив поширення без дозволу Медведчука книги "Справа Василя Стуса" через те, що у книзі нібито є фрази, що порушують честь і гідність Медведчука.

Телеканали Медведчука щодня видають в ефір якесь вигадане про мене лайно. Щодня. Нагадаю, що ключовим захисником судової пухлини є Вища рада правосуддя і Володимир Зеленський. Судова реформа останнього надає потворам з ВРП ще більше повноважень. Сьогоднішній український "суд" завжди захищатиме російську агентуру та інтереси олігархів і ніколи – закон,

– наголосив Шабунін.

У фейсбуці голова Центру протидії корупції розповів, що українці вже почали збирати підпис під петицією щодо ліквідації Окружного адміністративного суду.

Літературознавець та директор Музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз закликав придбати та прочитати книгу Вахтанга Кіпіані.

Боротися з книжками й забороняти їхній зміст – погана прикмета. Історія всіх попередніх книжкоборців вельми повчальна. А Стус від того не змаліє аж ніяк,

– написав Тихолоз.

Ексголова Держмитслужби Максим Нефьодов переконаний, що саме рішення Дарницького суду доводить, що Україні потрібна судова реформа.

Шоумен та політик Сергій Притула лаконічно додав, що "Стус – вічний", натомість "Медведчук – тимчасове непорозуміння в історії України".

"Вахтангу Кіпіані вкотре дяка за титанічну працю і невтомну боротьбу з кремлівським сателітом і комуністичною шісткою! Усім президентам України "щира дяка" за формування такої судової системи, яка щоразу вміє здивувати пробиванням чергового дна", – написав Притула.

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Ірина Юрковська також закликала прочитати книгу "Справа Василя Стуса".

Ви підіть і купіть цю книгу, хто ще не має. Візьміть і прочитайте. Ми зобов‘язані знати. Бачите, як через стільки років їх може жахати одна лише пам‘ять. Її суди заборонити не можуть. Поки що,

– додала вона.

Український історик Володимир В'ятрович зауважив, що рішення суду схоже на повернення у СРСР.

Back to USSR.

В Україні Стус знов під забороною.

Доведеться знов валити совок.

І ми це зробимо. pic.twitter.com/HZ21aBgw09 — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) October 19, 2020

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Марина Данилюк-Ярмолаєва натякнула, що самвидав в Україні ніхто не скасовував.

Коли думаєш, що цензурування – це те, що Україна пережила, пережувала і виплюнула на смітник історії, – з'являється вічний Медведчук і через суд забороняє книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса",

– заявила Данилюк-Ярмолаєва.

Що відомо про книгу про Василя Стуса