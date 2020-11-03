Італійський суд 3 листопада виправдав та звільнив нацгвардійця Віталія Марківа. Українці сприйняли цю новину із захопленням та побажали українській Феміді такої ж справедливості.

24 канал зібрав реакції політиків та звичайних українців на звільнення Віталія Марківа.

Важливо Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Марківа – це перемога справедливості. Український лідер подякував всій команді, яка працювала над звільненням нацгвардійця.

Я дякую всім, хто повернув захисника України додому. Хто не просто працював, а реально бився – і за свободу Віталія Марківа, і за перемогу правди та справедливості. Ця новина додає всім нам сили й віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які досі, на жаль, незаконно перебувають в полоні або у в'язниці,

– підкреслив Зеленський.

Петро Порошенко

П'ятий Президент України Петро Порошенко наголосив, що "Україна своїх не кидає".

Радію, що ми вкотре довели цю аксіому. Справедливість відновлена. Дякую усім, хто боровся. Скоро ми вітатимемо нашого героя вдома в Україні,

– написав Порошенко. Співголова партії "Європейська Солідарність" сподівається, що українська Феміда братиме приклад з італійської і незаконно засуджені патріоти, які досі залишаються за ґратами, будуть звільнені. Сергій Стерненко Активіст Сергій Стерненко, який наразі бореться з українським правосуддям, підкреслив, що новина про звільнення Марківа дуже крута. Водночас Стерненко наголосив, що зараз це будуть використовувати для відбілювання Авакова. Але він чорт. І тримає сам зараз у заручниках іншого ветерана Андрія Антоненка. Не забувайте про це,

– зазначив активіст. Актуально Після рішення по Антоненку під судом спалахнули сутички: відео Ірина Геращенко Співголова "Європейської Солідарності" подякувала всім, хто боровся за звільнення українця. "Україна своїх не кидає, добре, коли це залишається аксіомою", – додала Геращенко. Зорян Шкіряк Радник очільника МВС сказав, що Україна до останнього буде боротися за справедливість, цілковите виправдання і звільнення.

Шкіряк також опублікував зворушливе фото Марківа після звільнення / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка Михайло Жернаков Голова Фундації DEJURE Михайло Жернаков у фейсбуці написав: "Той випадок, коли італійський суд більше український, ніж український суд". Єгор Чернєв Член фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв зауважив, що до звільнення Віталія Марківа доклали багато зусиль. Ми боролися і вірили, що справедливість переможе. Вітаю всіх причетних та бажаю Віталію скоріше повернутися на Батьківщину,

– написав він. Актуально Віталій Марків вже 4 листопада повернеться в Україну У чому звинувачували Віталія Марківа