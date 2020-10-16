Як українці ставляться до ініціативи Зеленського щодо опитування: результати дослідження
Близько 60% українців знають про те, що глава держави оголосив про проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня. Проте лише 42% до цієї ідеї ставляться позитивно.
Такі результати оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Опитування проводили 14 – 16 жовтня.
До теми Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні
Скільки українців знають про проведення опитування:
- 60% опитаних проінформовані про всенародне опитування під час місцевих виборів: 35% – лише щось чули; 25% вважають, що достатньо обізнані на цю тему.
- 40% – взагалі нічого не знають про ініціативу президента.
Більше з темою опитування від Зеленського обізнані жителі міст та старше покоління.
Яке ставлення до ініціативи президента:
- 42% – ставляться до опитування позитивно;
- 33% – негативно;
- 22% – нейтрально.
Більше підтримують ідею з 5 питаннями жителі південно-східних регіонів країни, мешканці сіл та невеликих міст, а також виборці "Слуги народу".
Як українці ставляться до ініціативи президента / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитування "Рейтингу"?Опитування проводили 14 – 16 жовтня.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.
Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%.
Головне про опитування від Володимира Зеленського
- Президент Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив про намір провести всеукраїнське опитування.
- На 5 запитань українці зможуть відповісти 25 жовтня під час загальнодержавних виборів, проте за межами дільниць.
- Опитування проводитимуть не за бюджетні кошти.
- В ОПУ зазначили, що прямих юридичних наслідків опитування не матиме.
5 запитань від Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу