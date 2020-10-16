Близько 60% українців знають про те, що глава держави оголосив про проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня. Проте лише 42% до цієї ідеї ставляться позитивно.

Такі результати оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Опитування проводили 14 – 16 жовтня.

До теми Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

Скільки українців знають про проведення опитування:

60% опитаних проінформовані про всенародне опитування під час місцевих виборів: 35% – лише щось чули; 25% вважають, що достатньо обізнані на цю тему.

проінформовані про всенародне опитування під час місцевих виборів: 35% – лише щось чули; 25% вважають, що достатньо обізнані на цю тему. 40% – взагалі нічого не знають про ініціативу президента.

Більше з темою опитування від Зеленського обізнані жителі міст та старше покоління.

Яке ставлення до ініціативи президента:

42% – ставляться до опитування позитивно;

33% – негативно;

22% – нейтрально.

Більше підтримують ідею з 5 питаннями жителі південно-східних регіонів країни, мешканці сіл та невеликих міст, а також виборці "Слуги народу".



Як українці ставляться до ініціативи президента / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування "Рейтингу"? Опитування проводили 14 – 16 жовтня.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%.

Головне про опитування від Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив про намір провести всеукраїнське опитування.

На 5 запитань українці зможуть відповісти 25 жовтня під час загальнодержавних виборів, проте за межами дільниць.

Опитування проводитимуть не за бюджетні кошти.

В ОПУ зазначили, що прямих юридичних наслідків опитування не матиме.



5 запитань від Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу