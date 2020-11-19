Думки українців щодо введення карантину вихідного дня розділилися порівну. Підтримують таку ініціативу Кабміну 49%, стільки ж – проти.

Про ставлення українців до впровадження карантину вихідного дня свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Читайте також Шмигаль лякає повним локдауном замість карантину вихідного дня

Як українці ставляться до карантину вихідного дня

49% підтримують його введення;

49% – проти.

Чи дадуть нові обмеження результат

35% опитаних очікують, що в результаті реалізації проєкту поширення коронавірусу зменшиться;

62% – не погоджуються з цим.

Обізнаність з рішенням уряду

більшість українців (85%) знають про те, що Кабмін ввів карантин вихідного дня;

15% – щось чули або взагалі вперше чують про це.

Доцільність введення локдауну

Водночас 61% вважають недоцільним введення жорсткого карантину (локдауну), (36% підтримують).

Його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення COVID-19 у результаті локдауну зменшиться, у 42% протилежна думка.



Що українці думають про карантин вихідного дня / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування? Його протягом 15 – 17 листопада провів "Рейтинг". Телефоном опитали 3 000 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Карантин вихідного дня: коротко