У день виборів українці зможуть відповісти на п’ять додаткових питань, які раніше анонсував Володимир Зеленський. Інтерес до всенародного опитування поступово зростає.

Більшість українців знають про те, що 25 жовтня, окрім голосування за мерів та партії, буде ще всенародне опитування від президента. Про це свідчить результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Чи знають українці про опитування

35% заявили, що добре знають про це;

35% – щось чули;

29% нічого про це не знають.

Дещо вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу зафіксували серед жителів обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії "Сила і честь", "Європейської солідарності", "Партії Шарія" та "Свободи".

Як вони ставляться до ініціативи Зеленського

43% опитаних позитивно ставляться до ідеї провести всенародне опитування у день виборів;

30% – нейтрально;

25% – негативно.

Трохи гірше ставляться до цієї ідеї жителі Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії "Європейська солідарність". Позитивно ініціативу сприймають молодші опитані та прихильники партії "Слуга народу".

Чи законне, на думку українців, опитування

63% респондентів вважають, що законне;

23% – протилежної думки.

Тільки більшість прихильників "Європейської солідарності" вважають опитування незаконним. Виборці інших партій загалом вважають ініціативу законною.

Що відомо про дослідження? Його протягом 20 – 21 жовтня провів "Рейтинг". Телефоном опитали 4 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більша, ніж 1,5%.