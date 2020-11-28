Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Українці 28 листопада на своїх сторінках у соціальних мережах пишуть, що пам'ятають та ніколи не забудуть про страшний злочин проти нашого народу.

Про те, як українці вшановують пам'ять жерт Голодомору пише 24 канал.

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Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав людей о 16:00 запалити біля вікна свічку пам'яті: "Нехай вони зігріють своїм теплом душі безневинних жертв голодоморів".

У пам'ять та серце кожного з нас приходить страшний гість – спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйони українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Ми ніколи не зможемо це зрозуміти і пробачити,

– наголосив президент.

Зеленський разом з дружиною Оленою, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем встановили біля пам'ятного знака "Гірка пам'ять дитинства" композицію з пшеничних колосків і калини.

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору: дивіться відео

Денис Шмигаль

Прем'єр Шмигаль у своєму телеграм-каналі назвав Голодомор помстою тоталітарного режиму за спротив та ідейні погляди українців. Він закликав населення вшанувати пам’ять загиблих, а також "людей правди", які ризикуючи власним життям, не дали комуністам приховати цей злочин.

Роки жахливих злочинів проти українців Радянська влада, створивши штучний голод, забрала мільйони людських життів. Сьогодні невідомі ані точна кількість, ані поіменний список жертв, адже в комуністичних верхівках ретельно замовчували геноцид,

– сказав Шмигаль.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на своїй сторінці у фейсбуці також вшанував загиблих від Голодомору. Політик наголосив, що обов'язок держави – зберегти пам'ять про жертв та будувати країну, в якій подібні трагедії ніколи не зможуть повторитися.

Петро Порошенко

П'ятий президент Петро Порошенко зауважив, що історична відповідальність за Голодомор 1932 – 1933 років лежить на Росії, як правонаступниці СРСР. А злочин проти українського народу не має терміну давності.

Сьогодні ми молимося за душі мільйонів ненароджених і знищених. Згадуємо синів і дочок найродючіших українських земель, що були жорстоко вбиті голодом, організованим людожерським комуністичним режимом,

– написав Порошенко.

Митрополит Епіфаній

Очільник Православної церкви України Епіфаній підкреслив, що Голодомор – це також злочин проти правди. Адже штучний голод та його наслідки замовчувались організаторами впродовж багатьох десятиліть. Однак, за словами митрополита, неможливо приховати та знищити правду.

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"Український народ ніколи не заспокоїться і не примириться із фактом цього злочину, але ми маємо молитися за спокій для душ загиблих, якого вони не знали за земного життя", – наголосив Епіфаній.

За словами митрополита, наша місія – через біль гідно вшанувати кожну жертву Голодомору і не дати подібному злочину повторитися будь-де.

Еміне Джапарова

Заступниця міністра закордонних справ Джапарова зауважила, що міжнародне визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом є не тільки колективним актом спокутування трагедії, а також виявом міжнародної солідарності з українським народом.

Комплексно сплановане та реалізоване знищення українського народу щодня забирало понад тисячу життів. У результаті померли мільйони і ще більше – не народились. Такою була ціна, яку українці "платили" за спробу відновити свою національну незалежність у 1917 – 1920 роках,

– підкреслила Джапарова.

Володимир В'ятрович

Колишній голова Інституту національної пам'яті та нардеп В'ятрович наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме тих, що ділилися останнім шматком хліба і показував світові силу людяності.

Ця пам'ять – наш реванш за мільйони вбитих. Вона робить нас сильнішими, бо в пам’яті вони оживають і стають поруч з нами у нинішній боротьбі,

– написав нардеп.

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