Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міждержавний розшук 16 жовтня. Запит на розшук опозиційної лідерки отримали і в Росії.

Це нічого не значить, – Тихановська

Сама Тихановська запевняє, те, що вона потрапила у розшук в Росії та Білорусі її зовсім не хвилює. Про це головна конкурентка Лукашенка на виборах президента розповіла в програмі "А поговорить?".

Важливо Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова від Європарламенту

Це нічого не значить. Тому що у Білорусі правосуддя немає, статті "ліплять" всім підряд. Була б людина стаття знайдеться,

– зазначила Тихановська.

Оголошення у міждержавний розшук не дозволяє їй в'їхати до Білорусі та Росії. Проте решту країн для неї відкриті, додала опозиціонерка.

Важливо! Одразу після виборів президента Білорусі 9 серпня Тихановська під тиском покинула країну. Зараз вона з дітьми проживає у Литві. Чоловік Тихановської – Сергій – ще з травня у СІЗО.

Що відомо про оголошення Світлани Тихановської в розшук

Тихановську на території Білорусі та Росії розшукують за заклики до повалення конституційного ладу, а також за заклики до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці. Наразі кримінальну справу проти опозиціонерки порушили лише у Білорусі. Росія розшукує Тихановську згідно з договорами про допомогу між країнами.

Останні новини про протести в Білорусі проти режиму Лукашенка читайте тут.