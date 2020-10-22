Була б людина – стаття знайдеться, – Тихановська про своє оголошення в міждержавний розшук
Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міждержавний розшук 16 жовтня. Запит на розшук опозиційної лідерки отримали і в Росії.
Це нічого не значить, – Тихановська
Сама Тихановська запевняє, те, що вона потрапила у розшук в Росії та Білорусі її зовсім не хвилює. Про це головна конкурентка Лукашенка на виборах президента розповіла в програмі "А поговорить?".
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Це нічого не значить. Тому що у Білорусі правосуддя немає, статті "ліплять" всім підряд. Була б людина стаття знайдеться,
– зазначила Тихановська.
Оголошення у міждержавний розшук не дозволяє їй в'їхати до Білорусі та Росії. Проте решту країн для неї відкриті, додала опозиціонерка.
Що відомо про оголошення Світлани Тихановської в розшук
Тихановську на території Білорусі та Росії розшукують за заклики до повалення конституційного ладу, а також за заклики до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці. Наразі кримінальну справу проти опозиціонерки порушили лише у Білорусі. Росія розшукує Тихановську згідно з договорами про допомогу між країнами.
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