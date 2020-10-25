У день місцевих виборів 25 жовтня українці взяли участь в опитуванні від Зеленського. Окрім голосування, на мешканців країни чекало 5 наболілих питань. З'явилися результати екзитполу, скільки людей взяло участь в опитуванні і як загалом вони відповідали.

Соціологічна група рейтинг опитала виборців на 69% дільниць. В обласних центрах взяв участь приблизно кожен третій, натомість у малих містах і селах – 50 на 50, повідомляє 24 канал.

До теми Цинічний і брудний злочин та підкуп виборців, – Бутусов про опитування Зеленського

На тих дільницях, де опитування не проводили, 67% респондентів відповіли, що взяли б у ньому участь.

До слова, загалом у всеукраїнському опитуванні найбільше брали участь виборці партії "Слуга народу" (63% – брали, 37% – ні). Натомість найрідше відповідали прихильники партії "Європейська солідарність" (27% – брали участь, 73% – ні).

Як відповіли українці на 5 питань від Зеленського: результати екзитполу

95% респондентам сподобалась ідея скоротити кількість народних депутатів до 300;

81% опитаних підтримав ідею довічного ув'язнення в Україні;

78% підтримало використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України;

70% виступило за легалізацію медичного канабісу в медичних цілях;

Лише 40% опитаних підтримали ідею створення вільної економічної зони на Донбасі.



Скільки українців взяли учать в опитуванні Зеленського / Інфографіка Рейтинг

Зазначимо, за ініціативою Володимира Зеленського біля виборчих дільниць 25 жовтня проходило всенародне опитування. Така ідея викликала чимало обурення та суперечок серед українців.

Натомість під час самого опитування фіксували безліч порушень – люди могли голосувати необмежену кількість разів. У багатьох містах інтерв'юерами ставали неповнолітні діти. Відомо, що деякі з них працювали за гроші.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу