Ці компанії відомі по всьому світу, їх продукцією користуються мільярди. Як виглядали найперші офіси рекордного бізнесу – читайте в нашому матеріалі.

Чи могли б ви уявити, що у вашому гаражі зародиться найбільший інтернет-сервіс? А ось дехто уявив! 24 канал розповідає про те, як виглядали найвідоміші компанії на початку.

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Amazon, 1999

Джеффрі Безос у гаражі власного будинку створив Amazon. Зараз це найбільша у світі компанія, яка продає товари та послуги через інтернет.

Amazon уже має декілька окремих сайтів для США, Великій Британії, Ірландії, Франції, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Австралії, Бразилії, Японії, Китаї, Індії та Мексиці.



​Amazon на початку / Фото pikabu

Dunkin’ Donuts, 1950

Білл Розенберг зрозумів, що пончики та кава – це 2 найпопулярніші товари, адже молодь береже кожну хвилину вільного часу. Тому у 1948 році він відкрив Open Kettle, де продавав пончики по 5 центів, а каву по 10.

Через два роки Розенберг, у 1950 році, перейменовує свій заклад на Dunkin’ Donuts. Філософія кав'ярні дійсна й до сьогодні:

Зробити та подати найсвіжішу, найсмачнішу каву та пончики швидко й ввічливо.

Наразі мережі кав'ярень працюють в 33 країнах світу, обслуговуючи щоденно понад 2,7 мільйона відвідувачів.



Одна з найпопулярніших мереж пончиків / Фото pikabu

Harley Davidson, 1903

У 1901 році брати Девідсон та їхній друг Вільям Харлі зробили перший мотоцикл, який не зміг навіть піднятися на пагорб. Тому вони почали роботу над новим мотоциклом уже в сараї, який був на задньому дворі будинку.



Одна з найвідоміших компаній, яка виготовляє мотоцикли / Фото vintag

Вurger King, 1954

Джеймс Макламор відвідав ресторан мережі McDonald's, де ознайомився з виробництвом гамбургерів. 4 грудня 1954 року в передмісті Маямі Макламор і Девід Еджертон створили власний варіант системи фаст-фуд. Тоді ресторан мав назву Insta-Burger King. Пізніше перейменовано на Burger King.



Мережа фаст-фуду, заснована у 1954 році / Фото vintag

H&M, 1947

У 1946 році підприємець Ерлінг Перссон, подорожуючи США, надихнувся широким асортиментом універмагів Macy's і Barney's у Нью-Йорку. Він вирішив створити аналогічний магазин одягу у Швеції, де кожна жінка змогла б придбати модний одяг за доступною ціною. Перссон назвав магазин Hennes.

У 1968 році Ерлінг Перссон викуповує магазин одягу для рибалок та мисливців. Бренд змінює назву на Hennes & Maurit. Крім того, асортимент розширюється і H&M стає магазином для всієї сім'ї.

Сьогодні H&M – найвідоміша міжнародна компанія, яка займається роздрібною торгівлею модного одягу.



Магазин бюджетного одягу в 1947 році / ​Фото vintag

Suzuki, 1909

Відома машинобудівна компанія Suzuki була заснована у 1909 році в японському місті Хамамацу. Свою діяльність вона почала з випуску ткацьких верстатів, мотовелосипедів і мотоциклів, тоді вона мала назву Suzuki Loom Works.

Після 1937 року, коли в Японії різко виріс попит на автомобілі, компанія почала займатись розробкою малолітражних авто. Але через Другу світову війну до виробництва транспортних засобів Suzuki повернулась лише у 1951 році.

Компанія Suzuki розширилась на весь світ і виготовляє авто не тільки в Японії.



Так виглядала японська компанія Suzuki / Фото vsviti

Starbucks, 1971

У Сіетлі 1971 року була заснована компанія, що займалася переробкою та продажем бобів кави. З 90-х років Starbucks вже відкривав по новій кав'ярні щодня.

Наразі Starbucks – це найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування.



Кав'ярня Starbucks / Фото vsviti

Nokia, 1865

Попередниками сучасної компанії Nokia були:

Nokia (Nokia Aktiebolag);

фінський Rubber Works Ltd;

фінський кабельний завод Ltd.

У 1865 році гірничий інженер Фредрік Ідестам створив невеликий целюлозний завод, де почав виробництво паперу. Згодом його близький друг Леопольд Мехелін перетворив фірму на компанію, яка почала займатись виробленням електроенергії.

Після 60-х років Nokian мала декілька основних видів діяльності:

виробництво гумових виробів (сучасна компанія Nokian); виготовлення кабелів та електроніки; переробка деревини; виробництво електроенергії.

З 1980-х років вона почала активно розвивати розробку і виробництво електроніки.

Наразі компанія Nokia – це виробник телекомунікаційного устаткування для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж, а мобільні телефони продаються у більш ніж 150 країнах світу.



Целюлозний завод, який згодом отримав назву "Нокія" / Фото vsviti