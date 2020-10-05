Масштабні пожежі на Луганщині наробили чимало лиха: десятки людей залишилися без даху над головою і тепер змушені виживати. У мережі з'явилися жахливі кадри того, як людям доводиться тулитися в коробках вздовж дороги.

Відео того, як людям доводиться жити в низьких будках, опублікували у телеграм-каналі "Харків Life".

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Як живуть луганчани після пожеж

Частина постраждалих від масштабних пожеж на Луганщині змогли перебратися до родичів. Однак є й ті, кому доводиться жити на вулиці. Вони змушені шукати місце, щоб переночувати.

Очевидець подій показав, як люди намагаються виживати після пожеж.

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Що відомо про допомогу постраждалим

З Харкова на Луганщину вже вирушила допомога, однак люди гроші брати відмовляються.

Ціла колона з Харкова з продуктами та речами приїхала в Луганську область. Вигоріло все, абсолютно все. Люди відмовилися брати гроші, хлопці завантажили їх продуктами та рушили далі в дорогу,

– мовиться у підписі до відео.

Місцеві розповідають, що їм шкода праці, вкладеної в будинку протягом довгих десятиліть, які вони там проживали.

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