Боротися за Катю: як вшановують пам'ять Гандзюк у різних містах України
Активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. У 2 річницю її смерті в багатьох містах України відбулися акції вшанування пам'яті та протести.
Докладніше про те, як українці вшановують пам'ять Гандзюк у 2 річницю її смерті, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Вшанування пам'яті у Львові
Близько 30 львів'ян зібралися на вулиці Замковій біля стінопису, присвяченого Гандзюк. Вони принесли квіти та запалили свічки.
У коментарі "Суспільному" активістка Меланія Подоляк, заявила, що люди вийшли на вулицю, щоб нагадати суддям та представникам влади: про цю справу ніхто не забуде.
Ми організували таку акцію тому, що слідство ще далеке від закінчення, суди ще далекі від закінчення і наша мета: так як Катя боролася за нас – боротися за Катю,
– наголосила Подоляк.
Львів'яни зібралися біля муралу Гандзюк / Фото Дари Франко
Вшанування пам'яті Гандзюк у Львові / Фото "Суспільного"
Вшанування пам'яті у Харкові
Харків'яни зібралися на вулиці Чернишевській. З собою вони принесли плакати, на яких написали прізвища підозрюваних у вбивстві Гандзюк. Люди запалили свічки та провели хвилину у мовчанці.
Окрім того, харківські активісти показали документальний фільм про справу Гандзюк. Люди розповідають, що метою акціє є привернути увагу громадськості до розслідування вбивства активістки. Минуло вже два роки, а винних досі не засудили.
Вшанування пам'яті Гандзюк у Харкові / Фото з телеграм каналу"Труха / Харків"
Вшанування пам'яті в Ужгороді
В Ужгороді Гандзюк згадували на площі Театральній. Люди принесли туди квіти та сині і жовті лампадки. Організатор акції Володимир Феськов розповів "Суспільному", що такі акції – єдиний спосіб в умовах карантину нагадати українцям про загиблу активістку.
Єдиний варіант нагадати про цю трагедію, яка є в Україні, і про те, чому важливо, щоб ця справа була доведена до кінця і вбивці були покарані. Катю взагалі в усій Україні знали, бо це людина великого масштабу нашої країни. Вона багато важливих речей зробила для цієї країни, які стосувалися питань безпеки,
– наголосив Феськов.
Вшанування пам'яті Гандзюк в Ужгороді / Фото "Суспільного"
Вшанування пам'яті у Києві
- У столиці України на Поштовій площі відбулася акція протесту "2 роки без Гандзюк".
- Спершу люди поклали квіти та запалили свічки біля стінопису на честь загиблої активістки.
- Згодом активісти перейшли до радикальніших дій: вони палили фаєра та скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?".
- Підтримати акцію прийшли активіст Сергій Стерненко та член партії "Голос" Роман Лозинський.
- Небайдужі кияни також розклеїли цитати активістки на вулицях міста.
Люди запалили фаєра / Фото 24 каналу
Акція "2 роки без Гандзюк" у Києві: дивіться відео 24 каналу
Вшанування пам'яті в Одесі
- Одесити приєдналися до акції протесту "Два роки без Каті".
- Люди зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє у центрі міста. Вони обурені тим, що минуло вже 2 роки, а усі винні досі не покарані.
- Лідер "Автомайдану" Віталій Устименко, який прийшов на акцію протесту, наголосив, що вважає "не зовсім адекватним", що винні у вбивстві Катерини Гандзюк "продовжують свої політичні кар'єри".
Акція протесту в Одесі / Фото "Суспільне"
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