Активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. У 2 річницю її смерті в багатьох містах України відбулися акції вшанування пам'яті та протести.

Докладніше про те, як українці вшановують пам'ять Гандзюк у 2 річницю її смерті, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вшанування пам'яті у Львові

Близько 30 львів'ян зібралися на вулиці Замковій біля стінопису, присвяченого Гандзюк. Вони принесли квіти та запалили свічки.

У коментарі "Суспільному" активістка Меланія Подоляк, заявила, що люди вийшли на вулицю, щоб нагадати суддям та представникам влади: про цю справу ніхто не забуде.

Ми організували таку акцію тому, що слідство ще далеке від закінчення, суди ще далекі від закінчення і наша мета: так як Катя боролася за нас – боротися за Катю,

– наголосила Подоляк.



Львів'яни зібралися біля муралу Гандзюк / Фото Дари Франко



Вшанування пам'яті Гандзюк у Львові / Фото "Суспільного"

Вшанування пам'яті у Харкові

Харків'яни зібралися на вулиці Чернишевській. З собою вони принесли плакати, на яких написали прізвища підозрюваних у вбивстві Гандзюк. Люди запалили свічки та провели хвилину у мовчанці.

Окрім того, харківські активісти показали документальний фільм про справу Гандзюк. Люди розповідають, що метою акціє є привернути увагу громадськості до розслідування вбивства активістки. Минуло вже два роки, а винних досі не засудили.

Вшанування пам'яті Гандзюк у Харкові / Фото з телеграм каналу"Труха / Харків"

Вшанування пам'яті в Ужгороді

В Ужгороді Гандзюк згадували на площі Театральній. Люди принесли туди квіти та сині і жовті лампадки. Організатор акції Володимир Феськов розповів "Суспільному", що такі акції – єдиний спосіб в умовах карантину нагадати українцям про загиблу активістку.

Єдиний варіант нагадати про цю трагедію, яка є в Україні, і про те, чому важливо, щоб ця справа була доведена до кінця і вбивці були покарані. Катю взагалі в усій Україні знали, бо це людина великого масштабу нашої країни. Вона багато важливих речей зробила для цієї країни, які стосувалися питань безпеки,

– наголосив Феськов.



Вшанування пам'яті Гандзюк в Ужгороді / Фото "Суспільного"

Вшанування пам'яті у Києві

У столиці України на Поштовій площі відбулася акція протесту "2 роки без Гандзюк".

"2 роки без Гандзюк". Спершу люди поклали квіти та запалили свічки біля стінопису на честь загиблої активістки.

Згодом активісти перейшли до радикальніших дій: вони палили фаєра та скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Підтримати акцію прийшли активіст Сергій Стерненко та член партії "Голос" Роман Лозинський.

Небайдужі кияни також розклеїли цитати активістки на вулицях міста.



Люди запалили фаєра / Фото 24 каналу

Акція "2 роки без Гандзюк" у Києві: дивіться відео 24 каналу

Вшанування пам'яті в Одесі

Одесити приєдналися до акції протесту "Два роки без Каті".

Люди зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє у центрі міста. Вони обурені тим, що минуло вже 2 роки, а усі винні досі не покарані.

Дюку де Рішельє у центрі міста. Вони обурені тим, що минуло вже 2 роки, а усі винні досі не покарані. Лідер "Автомайдану" Віталій Устименко, який прийшов на акцію протесту, наголосив, що вважає "не зовсім адекватним", що винні у вбивстві Катерини Гандзюк "продовжують свої політичні кар'єри".



Акція протесту в Одесі / Фото "Суспільне"

Зверніть увагу! Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Останні місяці вона провела у лікарні, борючись за життя після нападу. Влітку 2018 року її облили сірчаною кислотою. Детальніше про справу Гандзюк можна прочитати тут.