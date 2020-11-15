Ще десяток років тому китайські смартфони і техніка мали не найкращу репутацію, зокрема й на вітчизняному ринку. Сотні тисяч, навіть мільйони низькоякісних підробок. Власники телефонів з біркою "made in china" могли хизуватися хібащо кількістю антен, вбудованих у їхні девайси.

Сьогодні Xiaomi – провідна світова компанія з виробництва побутової техніки, яка через смартфони у змозі за кілька секунд попередити про землетрус. Як компанія стала надпопулярною з річним виторгом у 29 мільярдів доларів та яку роль в успіху зіграло невдале кохання одного з директорів – читайте у програмі "Корпорації" на 24 каналі.

Читайте та дивіться попередній випуск Курс еко та скандали H&M: як звичайна футболка пов'язана із тисячами смертей у Бангладеші

Xiaomi – лідер в Україні

Україна – перша в Європі за кількістю проданих китайських смартфонів. Лідером в Україні Xiaomi стала 2 роки тому, випередивши Samsung і зайнявши майже 27% вітчизняного ринку. За даними Canalys, до 2020 року цифра зросла до 37%. Тобто кожен третій смартфон, офіційно проданий в Україні – створений Xiaomi. Зараз в Україні працюють 30 брендових магазинів Мі Store.



Xiaomi стала лідером в Україні 2 роки тому / Інфографіка Xiaomi

Чия заслуга високих показників компанії

Високі показники – заслуга китайського бізнесмена Лей Дзюнь. Він був відомий на батьківщині ще задовго до створення Xiaomi. Працював у багатьох компаніях з іменем, які розробляли програмне забезпечення. Серед них – Kingsoft – розробник Kingsoft Office, аналог офісного пакета від Microsoft.

Та справжній успіх приніс 2004 рік, коли Amazon за 75 мільйонів доларів викупив дітище Лей Дзюня – інтернет-платформу Joyo.com. На вилучені кошти майбутній медіамагнат створив стартапи, серед яких і Xiaomi. У 2010 році інтернет-компанія стартувала: із розробки програмного забезпечення для смартфонів під назвою Mі. Тепер у цього софта – понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця.



Засновник компанії Лей Дзюнь / Фото ЕРА

Що таке інтернет-компанія

"Спершу, потрібно зрозуміти, що таке інтернет-компанія. Інтернет надає нам широкий спектр можливостей. А компанія, в якої вони є, має величезну конкурентну перевагу над іншими. Саме це дозволяє нам бути на перших місцях в Китаї. Адже ми розробляємо власне програмне забезпечення Mі і продаємо його на власних інтернет-платформах. Софт є найважливішим елементом, адже смартфон без нього – порожній контейнер", – розповів Лей Дзюнь.

Лей Дзюнь розповідає про свою компанію: дивіться відео

Вже через рік у компанії вирішили: краще розробити власний смартфон, ніж продавати софт на чужі. Так на світ з'явився Мі-1, який став тогочасним проривом. Forbes назвав його першим величним китайським смартфоном. Оснащення – як у топових смартфонів інших компаній, а ціна – лише 300 доларів. Справжньою легендою став старший брат – Мі-2, який просто підірвав ринок. Першу партію у 50 тисяч смартфонів розкупили всього за 3 хвилини.

Старший віцепрезидент Xiaomi Сіянг Вонг запевнив: "Ми пропонуємо покупцям максимально потужні і сучасні смартфони за максимально доступною ціною. До нашої появи на ринку такі девайси від інших компаній вартували дуже дорого. А в нас інша модель бізнесу: найкраще за найнижчою ціною".

Лінійки Xiaomi

Усю продукцію Xiaomi розділили на 3 основні лінійки:

Мі;

Poco;

Redmi.

Останню у 2019 році перетворили в самостійний бренд. Причина – у цільовій аудиторії. Смартфони Redmi – дешевші і найчастіше продаються онлайн. Мі та Росо – техніка вищої якості, що зазвичай представлена в офлайн-магазинах.

Чому така назва

Міжнародний символ Мі трактують як скорочення мобільний інтернет. Ще одне значення – "Mission impossible", тобто "Місія нездійсненна" – серія фільмів про супершпигуна Ітана Хоука у головній ролі із Томом Крузом. Мовляв, Xiaomi, як і голлівудський герой, докладають максимальну кількість зусиль заради перемоги над конкурентами. Самі представники компанії назву пояснюють більш філософськи.

Ми довго не могли придумати, як назвати нашу компанію. Перепробували сотню варіантів. Серед них навіть була "Червона зірка". Але усе відкинули і обрали Xiaomi, що буквально означає "маленька рисова зернина". Адже зерно рису має стільки сили, скільки ж і гора, воно може навіть заспокоїти бурхливу річку. Так сказано в буддизмі,

– розповів очільник компанії.

Стрімкий розвиток компанії

Стрімкий розвиток Xiaomi розпочався у 2013 році, коли на посаді віцепрезидента з'явився Х'юго Барра, який до цього працював в Google. Звідти пішов через особисті причини – співзасновник гугла Сергій Брін відбив у нього дівчину. Свою злість Барра спрямував у робоче русло і почав відкривати для Xiaomi нові ринки за межами Китаю. Ті, на яких можна було б скласти конкуренцію технічним гігантам: Samsung або ж Apple.

Віцепрезидент Xiaomi 2013 – 2017 років наголосив: "Ми витратили значну частину року, щоб сфокусуватися на індійському ринку. Це дуже великий, цілісний і конкурентний ринок. А індійці – дуже вимогливі покупці, якщо ви цього не знали. А ще ми приділяємо більше уваги ринкам Індонезії та Бразилії. Ці країни – наші основні цілі, допоки ми не візьмемося за інші".

Х'юго Барра розповідає про стрімкий розвиток компанії: дивіться відео

Яка ситуація зараз

Сьогодні Xiaomi займає 4 місце на світовому ринку смартфонів, має офіційні представництва у 90 країнах, а у половині з них – серед лідерів з проданої техніки. Гігант, тепер не менш впізнаваний ніж Samsung або Apple, за минулий рік продав 125 мільйонів смартфонів. На таку ж цифру очікують і цьогоріч, навіть попри пандемію і локдаун.

У першому півріччі 2020 року найпопулярнішим смартфоном Xiaomi став Redmi Note 8. У світі продали аж 11 мільйонів девайсів. Випередив його лише iPhone 11 – із показником у 37 мільйонів реалізованих одиниць.

До презентації 12-го айфона в 2020 році Apple випустила лише новий iPhone SE – за цей же час Xiaomi презентувала аж 10 моделей смартфонів. В кожного – по 4 варіації пам'яті і потужності. Попри величезний вибір, найбільше люди полюють за топовими версіями китайського виробника.

Розкупили за одну хвилину

Всю партію Xiaomi Мі-10 у майже 40 тисяч одиниць розкупили за одну хвилину. На цьому Xiaomi заробила 30 мільйонів доларів.

А геймерський Xiaomi Black Shark взагалі змели з інтернет-полиць за лічені секунди. Скільки саме телефонів реалізували – у компанії не зізнаються. Експерти запевнили, що мовиться про стандартні перші 40 тисяч одиниць. Xiaomi ж здивували людей іншими цифрами: мовляв, на Black Shark був 1 мільйон передзамовлень – при тому, що вартість одного геймерського девайса стартує від пів тисячі доларів. А прем'єрні смартфони продаються зі співвідношенням 1000 одиниць за хвилину. Та йдеться лише про перші кілька десятків тисяч, які тільки забрали з заводів.

Ми розробляємо прототип смартфону, тестимо його, коректуємо дизайн абощо. І коли він готовий – одразу відправляємо на масове виробництво, щоб якомога швидше почати продавати його. Ми не хочемо, як інші компанії, чекати по 2 – 3 місяці, щоб наробити достатньо смартфонів для продажу. Це не те, як ми хочемо працювати,

– наголосив Барра.

Така тактика дозволила Xiaomi стати справжнім технічним гігантом. За минулий рік компанія заробила рекордні 29 мільярдів доларів. Прибутки – постійно ростуть.

Лише за другий квартал 2020 року Xiaomi заробила 7,7 мільярда доларів, в той час як корейський гігант Samsung – 10,5. Проте за цей же ж період:

Samsung продав 54,7 мільйона смартфонів;

Huawei – 54 мільйони;

Apple – 38 мільйонів;

Xiaomi – 28 мільйонів девайсів.

Xiaomi купили й інші стартапи

Та не смартфонами єдиними. Xiaomi скупили десятки різних стартапів, тож тепер під їхнім брендом випускають екшн-камери, роутери, навушники, світильники, гіроскутери, павербанки, фітнес-браслети і навіть одяг. Створювати геть усе – такою була мрія Лей Цзюня.

"Колись люди почали їхати з Китаю в Японію спеціально, щоб купити рисоварки та кришки для унітазів. Коли я дізнався, то був спантеличений. Але одразу прийняв рішення: ми створимо дочірню компанію, яка вироблятиме найкращі рисоварки. За 1,5 роки ми представили рисоварку. А рис, приготований в ній, експерти назвали смачнішим, ніж в тих японських", – розповів Лей Дзюнь.

Тепер легше сказати, чого Xiaomi не робить, ніж описати асортимент китайців:

► гребінець для волосся;

► укулеле;

► куртка з підігрівом;

► кросівки;

► столове наряддя;

► дитячі візки;

► розумне сидіння для унітаза.

Над всім цим працюють понад 17 тисяч людей. З них 11 тисяч у Пекіні – йдеться про працівників штаб-квартири Xiaomi і нового заводу з виробництва флагманських смартфонів. Інші ж кілька тисяч – здебільшого жінки з довколишніх сіл – є робітниками індійського заводу, на якому продукцію лише збирають з готових частин. Самі ж елементи виготовляють на фабриках і підприємствах інших компаній.

Цікаво Google позбавить смартфони Pixel фірмової фішки

Керівник заводу в Індії Джош Фолгер розповів: "На нашому заводі ми виробляємо 1 смартфон на секунду. Для цього ми безкоштовно довозимо працівників, які живуть на відстані до 18 кілометрів від заводу, також даємо їм харчування. Тому вони добре працюють і ми маємо такі результати".

За місяць роботи на такому заводі працівники отримують приблизно 15 тисяч рупій, тобто трохи понад 200 доларів. Водночас середня зарплата в приватних компаніях Індії – 120, а держслужбовці отримують по 75 доларів за місяць.

Під брендом Xiaomi – понад 40 компаній

За даними Ради з розвитку торгівлі в Гонконзі, виробництвом як окремих компонентів, так і повністю готової продукції під брендом Xiaomi займаються понад 40 компаній. Наприклад, на заводах Samsung виготовляють модулі пам'яті для Xiaomi. Lg – створює екрани для цієї компанії, а Sony – камери. Збирають бюджетні версії смартфонів Xiaomi воєдино на тайванському заводі Inventec. Його клієнтами, крім Xiaomi, ще є Toshiba, Acer і Siemens. На підприємстві працюють понад 20 тисяч людей, з яких 3 – інженери. Використовують інші підприємства для створення своєї техніки і Apple. Директорів Xiaomi нерідко підозрюють у копіюванні багатьох ідей у своїх американських конкурентів.

Копіювання конкурентів

Крім підозр, були і незаперечні факти. У 2017 році Apple подала до Генерального суду Європейського союзу позов: помітила схожість свого iPad з китайським Mi Pad. Судді позов задовольнили і заборонили Xiaomi продавати свої планшети в Європі. Керівники компанії усі звинувачення про схожість обох компаній чи їхньої продукції прогнозовано відкинули.

Скандали компанії

Звинувачення у плагіаті – не єдині скандали, які супроводжують компанію. На початку 2020 року експерт з кібербезпеки Габі Цирліг заявив, що Лей Дзюнь за допомогою вбудованого в Xiaomi Мі-браузера незаконно і таємно збирає інформацію про всі відвідані сайти і переглянуті новини чи товари. А потім пересилає цю інформацію на сервери іншого китайського техногіганта – сайту Alibaba. Всі персональні дані зашифровані ненадійним алгоритмом base64, тож розшифрувати їх китайські спецслужби можуть за кілька секунд. Не врятує навіть режим інкогніто. У відповідь китайці заявили, що нічого не порушували. Та й дані користувачів, мовляв, збирають геть усі компанії.

Ми неймовірно цінуємо ваші персональні дані і приватність. Мі-браузер працює за тими ж протоколами, як і інші провідні браузери. Ми не збираємо дані наших користувачів, поки вони не дозволять нам,

– запевнив віцепрезидент Xiaomi Ману Джейн.

Що зробить ваш смартфон безпечнішим

Повірити віцепрезидентові Xiaomi можна на слово. Але краще – просто дотримуватися порад, які зроблять ваш смартфон безпечнішим:

вчасно оновлюйте операційну систему. Розробники постійно працюють над тим, щоб удосконалити систему захисту. А хакерам потрібно багато часу, щоб знайти ключі до нової ОС;

встановлюйте додатки тільки з офіційних маркетів. Бажано завантажувати тільки останню версію, адже вона є найбільш захищеною;

уважно дивіться, до чого хочуть доступ різні додатки. Дуже часто вони намагаються отримати доступ до СМС – саме таким чином найчастіше зламують банківські додатки;

не підключайтеся до незнайомих мереж Wi-Fi;

придумайте максимально складний пароль як для смартфона, так і для банківських додатків. У паролі використовуйте великі та малі літери, а ще цифри і, за можливості, розділові знаки.

Усе це не заважає людям масово купувати продукцію Xiaomi . Компанія встигла завестись справжніми фанатським рухом. Наприклад, на відкриття офіційного і першого магазину Xiaomi у Мехіко прийшли 4 тисячі людей. Ще більше – надсилають китайському бренду подарунки.

Фанати навіть знімають кліпи та аніме з талісманом компанії – кроликом Міту.

Кліп фанатів з талісманом компанії: дивіться відео

В Міту є шапка-вушанка з зіркою і червона краватка. Кролик має символізувати революцію, яку Xiaomi створили на ринку. Але більше нагадує китайського комуніста Лей Фена, якого пропаганда виставила взірцем для наслідування. Та червоні аналогії та збіги не цікавлять справжніх фанів, які, схоже, готові на все заради Xiaomi.