Акт ненависті: як Європа та світ реагують на теракти у містах Франції
Низка терористичних актів трапилась у різних містах Франції 29 жовтня. Внаслідок нападів щонайменше 3 людини загинули. Найкривавішим вважається теракт у Ніцці, де нападник обезголовив одну людину та вбив ще двох. Європейські лідери шоковані ситуацією, вони висловлюють співчуття французам.
Так, на напади вже відреагували у сусідніх із Францією Німеччині, Італії та Великій Британії. Співчуття висловили і в Євросоюзі. Детальніше про реакцію світу на теракти – у підбірці 24 каналу.
Важливо У Франції оголосили максимальну терористичну загрозу
Німеччина
Ангела Меркель заявила, що Німеччина проявляє солідарність з Францією після "жорстокого" вбивства трьох людей.
Я глибоко вражена жорстокими вбивствами в церкви Ніцци. Мої думки з родичами убитих і поранених,
– процитував її заяву офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
Велика Британія
Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що шокований "варварським нападом на базиліку Нотр-Дам".
"Наші думки з жертвами та їхніми сім'ями, і Велика Британія твердо разом з Францією виступає проти терору і нетерпимості", – написав він.
Італія
Прем'єр Італії Джузеппе Конте засудив "підлий напад" в Ніцці. Він запевнив, що атака "не похитне загальний фронт, що захищає цінності свободи і миру".
Наші переконання сильніші за фанатизм, ненависть і терор,
– написав Конте.
Туреччина
В Анкарі теж назвали напад у Ніцці варварським і засудили його.
"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці", – мовиться у повідомленні МЗС Туреччини.
Лідери ЄС
У Євросоюзі наголосили, що солідарні з Францією. Там також пообіцяли протистояти тим, хто прагне сіяти ненависть.
Мої думки з жертвами цього акту ненависті. Вся Європа солідарна з Францією. Ми залишимося єдиними і рішучими перед обличчям варварства і фанатизму,
– заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Європейська рада
Окремо на теракти у Франції відреагував голова Європейської ради Шарль Мішель.
"Вся моя солідарність – з Францією та французами. Мої думки з жертвами огидної атаки в Ніцці та їхніми близькими. Вся Європа з вами", – написав він.
Теракти у Франції: коротко про головне
- Низка нападів трапилась у Франції 29 жовтня.
- Найкривавіший із них трапився вранці у базиліці Нотр-Дам у Ніцці. Там озброєний чоловік напав на людей із вигуками "Аллах Акбар". За попередньою інформацією, він обезголовив одну людину, а ще 2 убив. Окрім того, до затримання поліцією, він встиг поранити ще багатьох людей.
- Також французька поліція встигла запобігти терактам в Авіньйоні та Ліоні. У першому місті на поліцейських спробував накинутись озброєний чоловік, але його ліквідували. У Ліоні ж правоохоронці затримали чоловіка з 30-сантиметровим ножем, який розгулював біля трамвайної зупинки.
- Ще один напад трапився у Саудівській Аравії. Там невідомий з ножем напав на консульство Франції. Постраждав охоронець дипустанови, а нападника затримали.
- Після усіх цих випадків у Франції оголосили максимальну терористичну загрозу.
Теракти у Франції: дивіться відео