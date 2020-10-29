Низка терористичних актів трапилась у різних містах Франції 29 жовтня. Внаслідок нападів щонайменше 3 людини загинули. Найкривавішим вважається теракт у Ніцці, де нападник обезголовив одну людину та вбив ще двох. Європейські лідери шоковані ситуацією, вони висловлюють співчуття французам.

Так, на напади вже відреагували у сусідніх із Францією Німеччині, Італії та Великій Британії. Співчуття висловили і в Євросоюзі. Детальніше про реакцію світу на теракти – у підбірці 24 каналу.

Важливо У Франції оголосили максимальну терористичну загрозу

Німеччина

Ангела Меркель заявила, що Німеччина проявляє солідарність з Францією після "жорстокого" вбивства трьох людей.

Я глибоко вражена жорстокими вбивствами в церкви Ніцци. Мої думки з родичами убитих і поранених,

– процитував її заяву офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche in #Nizza. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und bei den Verletzten. Der französischen Nation gilt in diesen schweren Stunden Deutschlands Solidarität.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 29, 2020

Велика Британія

Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що шокований "варварським нападом на базиліку Нотр-Дам".

"Наші думки з жертвами та їхніми сім'ями, і Велика Британія твердо разом з Францією виступає проти терору і нетерпимості", – написав він.

I am appalled to hear the news from Nice this morning of a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica. Our thoughts are with the victims and their families, and the UK stands steadfastly with France against terror and intolerance. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 29, 2020

Італія

Прем'єр Італії Джузеппе Конте засудив "підлий напад" в Ніцці. Він запевнив, що атака "не похитне загальний фронт, що захищає цінності свободи і миру".

Наші переконання сильніші за фанатизм, ненависть і терор,

– написав Конте.

Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi.



Nous Sommes Unis! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 29, 2020

Туреччина

В Анкарі теж назвали напад у Ніцці варварським і засудили його.

"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці", – мовиться у повідомленні МЗС Туреччини.

Лідери ЄС

У Євросоюзі наголосили, що солідарні з Францією. Там також пообіцяли протистояти тим, хто прагне сіяти ненависть.

Мої думки з жертвами цього акту ненависті. Вся Європа солідарна з Францією. Ми залишимося єдиними і рішучими перед обличчям варварства і фанатизму,

– заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Je condamne l'attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.



L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020

Європейська рада

Окремо на теракти у Франції відреагував голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Вся моя солідарність – з Францією та французами. Мої думки з жертвами огидної атаки в Ніцці та їхніми близькими. Вся Європа з вами", – написав він.

Toute ma solidarité avec la France et les Français.



Mes pensées vont aux victimes de l’attaque abominable de #Nice et à leurs proches.



Toute l’Europe est avec vous. — Charles Michel (@eucopresident) October 29, 2020

Теракти у Франції: коротко про головне

Низка нападів трапилась у Франції 29 жовтня.

Найкривавіший із них трапився вранці у базиліці Нотр-Дам у Ніцці. Там озброєний чоловік напав на людей із вигуками "Аллах Акбар". За попередньою інформацією, він обезголовив одну людину, а ще 2 убив. Окрім того, до затримання поліцією, він встиг поранити ще багатьох людей.

Також французька поліція встигла запобігти терактам в Авіньйоні та Ліоні. У першому місті на поліцейських спробував накинутись озброєний чоловік, але його ліквідували. У Ліоні ж правоохоронці затримали чоловіка з 30-сантиметровим ножем, який розгулював біля трамвайної зупинки.

Ще один напад трапився у Саудівській Аравії. Там невідомий з ножем напав на консульство Франції. Постраждав охоронець дипустанови, а нападника затримали.

Після усіх цих випадків у Франції оголосили максимальну терористичну загрозу.

Теракти у Франції: дивіться відео