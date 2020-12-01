Робоча група Дмитра Разумкова зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в деклараціях. Він не передбачає позбавлення волі, а лише штраф та громадські роботи.

До рішення Конституційного Суду ув'язнення загрожувало посадовцю за брехню в декларації на суму більше ніж 500 тисяч гривень. Водночас Володимир Зеленський подав законопроєкт, у якому пропонує саджати за брехню від 4 мільйонів гривень. Детальніше – у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Втім, нарікати на президента ще зарано. Робоча група Разумкова запропонувала взагалі не саджати до в'язниці за брехню в декларації. Такий крок є дуже гуманістичним щодо корупціонерів.

Довідка. Робоча група Дмитра Разумкова зареєструвала законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в декларації. У ньому пропонують відмовитися від покарання для чиновників у вигляді позбавлення волі. Детальніше про це – читайте тут.

Саджати звичайних людей за тисячу гривень для депутатів не проблема, а ось ув'язнювати посадовців за брехню на мільйони — зась. Депутати, до речі, теж посадовці.

Якою є справедливість робочої групи

Наприклад, чоловік вкрав товару на 600 грн. За це його можуть засудити до 4 років позбавлення волі. Для порівняння – депутат Сергій Скуратовський приховав корпоративні права на суму понад 24 мільйони гривень, люксовий Mercedes-Benz S 450 та приміщення, вартість якого становить 1,5 мільйона гривень.

У результаті за товар на 600 гривень "нехай холоп в тюрму йде", а колегу-депутата можна покарати лише штрафом.

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Ще один приклад – 17-річна дівчина вкрала куртку за 800 грн. За це їй загрожує до 3 років позбавлення волі. Для порівняння – ексголова Запорізької ОДА та працівник СБУ Костянтин Бриль приховав майно й видатки на суму понад 35 мільйонів гривень.

Працівник СБУ – чоловік серйозний, тому його не можна саджати в тюрму. А от дівчина нехай несе відповідальність за куртку.

Чому відсутність ув'язнення – це погано

Відсутність ув'язнення за брехню у деклараціях, яку пропонує група Разумкова, є диверсією проти декларування. Це також насмішка над справедливістю або й плювок в неї.

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Себе та інших посадовців депутати пропонують карати виключно штрафами й громадськими роботами.

Як далі розвиватимуться події

Народні депутати, щоб уникнути хвилі обурення, спробують усіх обманути. У результаті Верховна Рада додасть покарання у вигляді "обмеження" волі, а не "позбавлення". Різниця між цим словами є просто колосальною.

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Позбавлення волі – це тюрма, а обмеження – виправні центри, де живуть у гуртожитках, користуються ґаджетами та навіть з дозволу керівництва центру вільно його залишають. Через пів року й взагалі можна покинути це місце й жити повноцінним життям.

Яким чином обманюють людей

Однак суспільство обдурюють іншим способом. Форму "покарання" у вигляді обмеження волі коаліційний уряд пропонує скасувати вже найближчим часом. Через це чиновників та депутатів за брехню в деклараціях не будуть карати взагалі.

Водночас простих людей саджатимуть до в'язниці за дрібні крадіжки.