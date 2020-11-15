Заможне населення США масово цікавиться придбанням бункерів. Окрім того, люди шукають лікарів, дієтологів та психіатрів, щоб пережити подальші катаклізми.

Каліфорнійська компанія Vivos Group пропонує людям орендувати 600 військових бункерів у Південній Дакоті. Приміщення оснастили повітряними фільтрами, які мають захисти мешканців від пожеж та задимленого повітря. Про це повідомляє Financial Times.

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Ден Річардс – лідер компанії Global Rescue – розповів, що за останні пів року попит людей на "рятувальні" послуги побив рекорди останніх 16 років. Американці звертаються Global Rescue, щоб отримати медичні послуги, послуги служби безпеки, розвідки та реагування на кризи.

За словами Річардса, 2020 рік змусив людей усвідомити реальність небезпек, про які ще декілька десятків років тому ніхто й подумати не міг. Земляни налякані, тому й зростає попит на послуги спеціалізованих агентів з нерухомості та консультантів зі стихійних лих.

Що кажуть у ВОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджує, що упродовж 2030 – 2050 років від кліматичних змін щорічно помиратимуть 250 тисяч людей. Окрім того, смертність суттєво зросте через інфекційні хвороби та тепловий стрес.