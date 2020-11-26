Україна, Грузія, Румунія та Болгарія повинні створити об'єднання для спільного патрулювання в Чорному морі та залучити до нього Туреччину. Країни Чорного моря повинні співпрацювати між собою як з військового погляду, так і дипломатично.

Співпраця потрібна для того, щоб об'єднати свої голоси для підвищення обізнаності про стратегічну важливість. Про це генерал-лейтенант та колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес розповів в інтрев'ю ТСН.

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Наразі відповідних голосів немає, кожна країна рухається сама, необхідної уваги немає в Брюсселі чи Вашингтоні, зазначив Годжес. Водночас він наголосив, що НАТО не втратило Чорноморський регіон, адже у морі є 3 союзники Альянсу.

Безперечно нам треба робити більше в Чорному морі, щоб перехопити ініціативу у Кремля і притягнути їх до відповідальності за порушення міжнародного права,

– сказав генерал-лейтенант.

Зокрема, він повідомив, що зупинка повзучої анексії Росією Чорного і Азовського морів не є пріоритетом найвищого порядку, у ВМС США наразі лише декілька кораблів. Наразі Чорне море є недостатньо пріоритетним, щоб збільшувати присутність, сказав Бен Ходжес.

Він зауважив, що саме тому Україна, Туреччина, Румунія, Грузія і Болгарія мають працювати разом задля підвищення власної спроможності. Зокрема, потрібно залучити Німеччину й Францію приділяти більше уваги цілям Росії в регіоні, зауважив колишній командувач сухопутними військами США в Європі.