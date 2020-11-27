Напередодні річниці Євромайдану у Музей Революції гідності з обшуками прийшли поліція та СБУ. Слідчі зацікавилися, куди поділися 111 мільйонів гривень, виділених на будівництво в центрі Києва меморіалу Небесної Сотні.

Адже, пройшло вже 2 роки після того, як гроші підряднику Музеєм були перераховані. Але, будівництво досі не розпочалося. Про обшуки в Музеї Революції гідності та чим вони викликані – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Страх влади перед ідеями Майдану

Факт проведення обшуків у Музеї, особливо напередодні річниці Революції гідності, дуже обурив патріотичну спільноту, яка на весь голос знову заговорила про реванш антимайданівських сил. Колишній президент Порошенко в кишеню за словом не ліз і назвав обшуки у Музеї страхом нинішньої влади перед ідеями Майдану.

Слідчим, можливо, не варто було проводити обшуки в такому знаковому місці. Завжди можна було викликати керівництво Музею для подання свідчень, якщо на те справді були підстави. Очевидно, що і час саме напередодні річниці Майдану, обрали дуже невдало для слідчих дій. Але чому ця історія взагалі виникла?

Перемога фірми "Україна-реставрація"

У 2018 році нарешті завершився конкурс на спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні. Його виграло голандсько-українське архітектурне бюро зі справді цікавим і сучасним проєктом.



Проєкт меморіалу Героя Небесної Сотні / Фото Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні

Але після цього постало питання, а хто ж споруджуватиме Меморіал? І для цього провели тендер, на якому перемогу врешті-решт здобула будівельна фірма "Україна-Реставрація".

Журналісти "Радіо Свобода" ще 2 роки тому з'ясували, що ця фірма пов'язана з Андрієм Кравцем – колишнім керівником Державного управління справами в часи Януковича. Його також ще називають завгоспом Януковича, оскільки він опікувався особистим побутом тодішнього президента і контролював силу різних питань: від забезпечення резиденцій Януковича транспортом і меблями, і до постачання туди харчів та алкоголю.



Завгосп Януковича Андрій Кравець / Фото "Української правди"

За вірну службу царським "постєльнічим та віночерпієм" Янукович щедро віддячував Кравцю. Зокрема, тому вдалося отримати на свої підконтрольні фірми чимало ласих об'єктів нерухомості у Києві.

Наприклад, Кравцю через дружину належав скандально відомий кінотеатр "Зоряний", де проводила свої головні збіговиська Партія Регіонів. Також, фірми Кравця отримали під забудову Поштову площу у Києві, під якою запланували звести великий торговельний центр. І найголовніше – у руки Кравця перейшла перлина київського Подолу – старовинна будівля "Гостинного двору", який завгосп Януковича задумав перетворити на черговий шопінг-мол.

Другий подих Кравця

Втім, Революція Гідності завадила йому цей план втілити у життя. Бо після Майдану, Кравець був змушений тікати з разом з найближчим оточенням Януковича з країни. Невдовзі після перемоги Петра Порошенка на президентських виборах, влітку 2014 року завгосп Януковича повертається в Україну. І почувається дуже комфортно та впевнено. Заведені на нього кримінальні справи швидко закривають. А його фірми знову відновлюють активну діяльність.

Так, під Поштовою площею починається активне будівництво, яке не зупиняє навіть знаходження археологами решток древнього Києва ще князівської доби. Інша фірма Кравця зводить в центрі Києва готель на земельній ділянці, яка була ще в часи Януковича віджата у Міністерства молоді та спорту. Ну а "Гостинний двір", попри тиск громадськості та судові рішення, фірми Кравця так і не звільняють. І ось саме в цьому "Гостинному дворі" виявилась прописана та сама фірма "Україна-Реставрація", яка згодом виграє тендер на спорудження Меморіалу Небесної сотні.

Вас не дивує цей цинізм часів Порошенка? Коли один з провідних членів злочинного угрупування Януковича отримує підряд на будівництво пам'ятника тим, хто загинув в боротьбі з цим злочинним режимом Януковича?

Випадкова зустріч у Відні

Втім дивного в цьому майже нічого не має, адже, якщо пригадати події 2014 року, то все стає на свої місця. Як відомо, навесні того року, одразу після Майдану і втечі Януковича постало питання виборів нового президента України. В той час нібито абсолютно випадково, у Відні зустрілися 4 людей:

один з лідерів опозиції Віталій Кличко;

олігарх Дмитро Фірташ;

його партнер і ексголова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін;

колишній міністр в уряді Азарова Петро Порошенко.

Сам Петро Олексійович факт цієї зустрічі не спростовував.

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Після цієї зустрічі Віталій Кличко відмовився йти в президенти, поступившись Порошенку, а сам потім пішов на вибори мера Києва. Після цього проти Фірташа і Льовочкіна закрили всі кримінальні справи в Україні.

А до України також повернувся і давній друг Льовочкіна ще по спільній роботі на Януковича вже згаданий Андрій Кравець. Проти якого, ну просто так трапилось, кум Порошенка – генеральний прокурор Луценко вже не поспішав розслідувати раніше відкриті кримінальні справи.

Кравець почав збагачуватися

Відтак, в часи Порошенка і Луценка, Кравець не просто не втратив прибране до рук в часи Януковича, а ще й непогано почав збагачуватися. Адже, згідно з умовами тендеру, який виграла фірма "Україна-Реставрація", Музей Революції Гідності не повинен їй був сплачувати жодних передоплат.

Проте, у 2018 році керівництво Музею перерахувало компанії аванс у вигляді 80% вартості всього проєкту. А саме – 111 мільйонів гривень зі 154. Навіщо це було робити? І чому тоді мовчали і Петро Порошенко, і Юрій Луценко, і вся патріотична спільнота?

Сьогодні ж керівництво Музею стверджує, що своїм підрядником задоволене. А побудувати Меморіал досі не змогли, мовляв, через те, що земля на місці розстрілу Небесної сотні заарештована і є речовим доказом у справах Майдану.

Найкраща шана для героїв – справедливість, а не пам'ятник

Але, навіть, якщо фірма, пов'язана з Кравцем, виявиться-таки доброчесною та побудує-таки Меморіал, думається, що найкращою шаною для загиблих героїв був би зовсім не пам'ятник, а справедливість.

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Тому що вони поклали життя не заради меморіалу, а заради того, щоб ті, хто грабував країну в часи Януковича, отримали заслужене покарання. І більше ніколи не доривалися до корита, після договорянків з так званими патріотами. Щоб країна нарешті змінилася на краще, і лицемірство та підлість нарешті припинили бути головною чеснотою в українській політиці.