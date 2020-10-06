Як збирати, маринувати та відрізняти гриби від отруйних: поради досвідченої збирачки грибів
Ксенія Орловська з дитинства захоплюється грибами. Вона знає, як правильно їх збирати та що варто знати про маринування. Та найголовніше, вона розповіла, як вберегтись від отруйних грибів і не потрапити на лікарняне ліжко.
За словами Орловської, ліс – це жива істота. Тому, прийшовши туди, насамперед треба "привітатися та покласти лісовичку смаколик". Вона розповіла журналістам 24 каналу грибні секрети.
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Як відрізнити не їстівний гриб
Як ствердила Орловська, гриби ділять на:
- перетинчастий;
- губчастий.
"Губчатого майже не буває отруйного, не зважаючи на сатанинський гриб. Однак його важко знайти, не те щоб поплутати", – зазначила збирачка.
Перетинчастий та губчастий гриб / Фото Колаж 24 каналу
Вона розповіла, що дуже обережна з грибами, у яких тонка ніжка і велика шапка. "Хоча їх також багато їстівних, але не потрібно брати все підряд. Краще брати гриби, яких багато і вони 100% їстівні", – запевнила Орловська.
Як відрізнити гриби / Інфографіка 24 каналу
Як правильно збирати гриби
Орловська сказала, що між грибниками існує вічна суперечка – збирати гриби чи викручувати.
Я вважаю, що опеньки та лисички треба зрізати, а білий гриб можна спокійно викрутити. Він ніби створений для того, щоб його викручували. Він дуже легко витягується з землі,
– додала жінка.
Спосіб збирання залежить від самого гриба / Фото kleo
Як маринувати гриби
Ксенія Орловська наголосила, що не варто гриби переварювати. "Це найбільша помилка людей, які бояться отруїтись грибами. Повірте, скільки разів ви б ті гриби не варили – це безрезультатно. Якщо там є отрута, то вона залишиться", – пояснила жінка.
Орловська маринує та сушить гриби / Скриншот з відео
Попри те, що довге варіння грибів нічим не допоможе, воно ще й зіпсує страву – гриб втратить свій насичений смак. "Я гриб проварюю, доводжу до кипіння, перемелюю і варю ще 20 хвилин. Предки завжди казали, що гриб вариться доти, поки не впаде на дно – це займає 15 хвилин. Однак я перестраховуюсь і варю на 5 хвилин довше. В цей сік вже до смаку додаю спеції, сіль, оцет – він зберігає колір", – поділилась рецептом Орловська.