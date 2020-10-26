Президент Володимир Зеленський сказав неправду. Це було як під час свого щорічного звернення до Ради, так і в інтерв'ю найбільшим телеканалам країни.

Зеленський заявив про виконання вимог МВФ

У великому інтерв'ю президент заявив журналістам про виконання вимог МВФ. "Є вимоги МВФ. Я вважаю, що ми зробили все. Це моя особиста думка", – наголосив він. Однак це – неправда. Наприклад, умова щодо судової реформи і близько не виконана. Детальніше – у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

До теми Інтерв'ю Зеленського українським телеканалам: головні тези президента

Це при тому, що сам президент підписав в Меморандумі зобов'язання стосовно цієї реформи до кінця жовтня 2020 року.

"Внесемо зміни до Закону про Вищу раду правосуддя з метою посилення якості відбору для того, щоб членами ВРП були люди з бездоганною репутацією та доброчесністю", – цитата з підписаного безпосередньо президентом Меморандум з МВФ.

Для розуміння, законопроєкт Зеленський ще навіть в Раду не вніс. Не те, що досягнув його голосування та реалізації. Головне завдання цієї реформи – очищення Вищої Ради правосуддя.



Саме цей орган єдиний в країні має право звільняти суддів. Замість цього ВРП їх захищає. З останнього, наприклад, вони одноголосно відмовилися відсторонити суддю Вовка з Київського окружного адмінсуду.



Суддя Павло Вовк / Фото LIGA.net

При зарплатах у понад 100 тисяч гривень на місяць, члени ВРП замість очищення судової системи, захищають найогидніших представників судової мафії.

Більше про провали Вищої ради правосуддя – читайте за посиланням.

Президент зобов'язав створити комісію для перевірки кандидатів у ВРП

Саме через це МВФ вимагали, а Зеленський зобов'язався, що "буде створена комісія для перевірки кандидатів у ВРП та оцінки їхньої доброчесності. Ця комісія проведе аналогічну перевірку чинних членів ВРП".

Володимир Зеленський поставив свій підпис під Меморандумом з МВФ. Тим Меморандумом, умови якого він не виконує. При цьому розповідає журналістам протилежне.

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На природне питання "Якщо ви всі умови виконали, то де ж гроші?" Зеленський відповів: "Але я вважаю, і це правда, що як всередині країни, так і поза є люди, які працюють проти держави".

Які впливові ці таємничі люди. Уявляєте, змусили Зеленського не подати в Раду законопроєкт про очищення ВРП, який він пообіцяв МВФ. Мабуть, ті самі люди, які завадили президенту виконати решту пунктів Меморандуму.

Фахівці Центру протидії корупції спеціально на одному сайті зібрали всі міжнародні зобов'язання України у сфері протидії корупції. Раптом Зеленський забув обіцянки, які власноруч підписав. Або його Єрмак постійно обманює і до комп'ютера не підпускає.

До речі, Зеленський не лише ігнорує вимоги МВФ з нового меморандуму. Під ударом ключові вимоги меморандумів минулих, за виконання яких Україна гроші вже отримала.

Наприклад, олігархічно-російська коаліція пробує через Конституційний суд знищити:

електронне декларування чиновників;

покарання за незаконне збагачення;

можливість конфіскувати їхні активи;

саме існування Антикорупційного суду.

Україна ризикує залишитися сам на сам у війні з Росією

До позиції президента прямо дослухається достатня частина суддів КСУ, щоб зупинити цей реванш. Реванш, який коштуватиме нам не лише втрати надії на справедливість, а й розриву стосунків з Західним світом.

В підсумку Україна ризикує залишитися сам на сам у війні з Росією. Без фінансової, політичної, дипломатичної та військової підтримки Заходу. Власне, саме цього і прагне російсько-олігархічна коаліція, значну частину якої становлять депутати від "Слуги народу".

"Опоненти кажуть, що це фейк і насправді закон не працює. Але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності. Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної президентської партії після публікації відео від НАБУ вже через 2 дні отримує підозру, а через тиждень опиняється в СІЗО?", – заявив президент під час виступу в Раді.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в Раді:

Тільки тому, що генпрокурорку довелося публічно змушувати підписати підозру депутату від "Слуги народу". Рівно так само як доводилося змушувати трьох генпрокурорів Порошенка.

Крім цього, ту операцію було зірвано. Підозри мало отримати набагато більше депутатів президентської фракції. Проте хтось злив фігурантам інформацію, яку мали лише 3 органи:

НАБУ і САП, які операцію проводили;

Офіс генпрокурора, яка була в одній фракції з фігурантами.

Давайте поміркуємо, хто ж злив інформацію "слугам народу": НАБУ і САП, чи офіс Венедіктової? Відповідь, як ви розумієте, очевидна.

Зокрема, 5 днів Венедіктова відмовлялася підписувати підозру навіть Юрченку. Навіть з трибуни Верховної Ради вона брехала, що в цій справі не має доказів.

А коли НАБУ довелося частину доказів оприлюднити, Венедіктова була змушена підписати підозру. Втім жодних нових доказів їй не надали, вона просто злякалася суспільного обурення.

Що відомо про справу Юрченка? НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.



Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.

Крім цього президенту варто нагадати нещодавнє розслідування програми "Схеми". Журналісти-розслідувачі довели, що генпрокурорка Зеленського заблокувала фіксацію потенційного злочину іншим "слугою народу" – Павлом Халімовим.

Зверніть увагу Венедіктова заблокувала розслідування щодо "слуги" Халімона: НАБУ підозрювало його в корупції

Ірина Венедіктова відмовила НАБУ у відкритті провадження по народному депутату. Між іншим, по заступнику голови такої рідної їй президентської фракції.

А право заблокувати початок провадження проти народного депутата генпрокурорка отримала саме тим законом, який нібито скасував депутатський імунітет. Саме ним хвалиться Зеленський.

Депутатський імунітет – не скасовано

Так-от, це – брехня. Нічого не скасовано. Вони зробили гірше, ніж було раніше. Раніше можна було спокійно розслідувати, і лише на етапі підозри, коли всі докази зібрано, йти до генпрокурора.

Зараз без дозволу генпрокурора навіть розпочати провадження по народному депутату не можна. Різницю дуже добре помітно на прикладі з заступником голови президентської фракції.

Ще у посланні президент хвалився антикорупційними законами, прийнятими минулої осені – за генпрокурора Рябошапки. Мовиться про повторну криміналізацію незаконного збагачення, цивільну конфіскацію і так дал. Ті закони, які зараз атакують частина представників президентської фракції.