Разом із місцевими виборами 25 жовтня відбувається і всенародне опитування українців, анонсоване президентом Зеленським. Вочевидь, досконало організувати його не встигли: у волонтерів, що пропонують людям взяти в ньому участь немає ані наметів, ані часом столів, за якими можна зручно зробити відмітки в анкетах.

Навіть поблизу столичної дільниці, на якій голосував глава держави, місце для опитування було обладнане не найкращим чином. Аби поставити відмітки в анкеті, Зеленському довелося присісти. Навпочіпки та в оточенні охоронців президента сфотографував Ян Доброносов.

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"Це фото дня", "Країна в смартфоні", "Шкода не було дощу", – глузують у соцмережах українці.



Зеленський відповідає на запитання свого опитування

На ще одному відео видно, що Зеленський присів та ставив позначки в анкеті прямо на коробці для опитування. Водночас перша леді Олена Зеленська відповідала на запитання анкети ні на що не опираючись, а просто підставивши руку.

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5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

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