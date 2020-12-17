Саме виконуючий обов'язки керівника САП Максим Грищук допомагав Володимиру Зеленському та Ірині Венедіктовій рятувати від НАБУ захисника одіозних проросійських діячів Олега Татарова. Він захищав і одного з лідерів регіоналів Вадима Новинського, і заступника адміністрації Володимира Януковича Андрія Портнова.

А ще він розповідав, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на Беркут". Детальніше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Підтримка Венедіктової

Найважливіше те, що Татаров працював ще й на Ахметова. Венедіктова 2 тижні тому незаконно змінила всю групу прокурорів у справі Татарова. І, як з'ясувалося на вихідних, змінила вона прокурорів, які вже підписали підозру Татарову.



Ірина Венедіктова / Фото Назарія Мазилюка

Це важливий момент, бо раніше в медіа була інформація, що підозра лише готується. Виявилося, що підозра була не лише підготовленою детективами, а й підписано прокурорам. Венедіктова саме тому цих прокурорів так терміново і замінила, щоб вони не встигли Татарову підписану підозру вручити.

Підозру не підписали

Минуло вже 2 тижні, але жоден з новопризначених прокурорів так і не підписав підозру. Чому? Тому що їх саме для цього і поставили у справу – врятувати "свинарчука" – Татарова.

Ми в ЦПК давно моніторимо роботу САП і знаємо "зальоти" кожного прокурора. У нас навіть є реєстр злитих ними справ. Тому ми не здивувалися, коли взнали, на кого саме Венедіктова замінила прокурорів.

Обрані нею спеціалісти раніше зливали справи НАБУ. Країна має знати в обличчя своїх "героїв":

Максим Грищук;

Андрій Довгань;

Олександр Луговський;

Аліна Жовницька.

Саме вони за вказівкою Зеленського нічого не робили 2 тижні, чекаючи, поки в Печерському суді організують "рішення" про передачу справи Татарова з НАБУ в неспроможний ДБР.



Максим Грищук / Фото "Цензор.нет"

Рішення, яке потрібне Зеленському

Печерський суд не має жодного права приймати будь-які рішення у справах НАБУ (проте вже вкотре нахабно це робить). Рішення у таких справах може ухвалювати винятково Антикорупційний суд. Але це "рішення" потрібне Зеленському, щоб мати нехай і незаконну, але хоча б якусь підставу для спроби забрати справу у НАБУ.

Служниця Зеленського вже зробила так зі справою Бахматюка. Тоді Венедіктова фактично закрила її під приводом того, що мусить виконувати рішення судів. Насправді нічого вона не мусила через те, що це рішення:

► незаконне;

► до апеляції воно не має ніякої сили.

Власне апеляція антикорупційного суду те рішення скасувала. Точно так само буде з цим рішенням – КПК дуже однозначний: "Інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду".

Виконують волю президента

Але ж і Венедіктовій, і Грищуку начхати і на закон, і на совість, вони просто виконують волю Зеленського. Важливо зафіксувати прізвища прокурорів САП, які зараз допомагають Зеленському вберегти свого "свинарчука" від НАБУ: Грищук, Довгань, Луговський та Жовницька.



Олег Татаров – "Свинарчук" Зеленського / Фото UaOnline

Хтось з них точно захоче податися на вакантні посади керівника САП і його заступника, конкурс на які буде незабаром оголошено. До конкурсної комісії входять визнані міжнародні експерти. Останні в житті не проголосують за будь-кого, хто врятував будь-якого підозрюваного в інтересах будь-якого президента.

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Особливо, якщо мовиться про заступника голови Офісу Президента чинного. Особливо в справі, де все очевидно, а обґрунтованість підозри затверджено судом.

Що б там Венедіктова і Єрмак не обіцяли Грищуку, конкурсна комісія вже проголосувала, що міжнародники мають блокуючий голос. Тож навіть врятувавши Татарова, керівником САП Грищук ніколи не стане. А от і репутацію, і честь, і майбутнє поховає безповоротно. Якщо ці поняття щось для нього ще означають.