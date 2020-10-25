Речник кампанії "5 питань від президента" Артем Гагарін прокоментував результати проведення опитування. Він заявив, що люди сприйняли його добре й активно брали участь в опитуванні. Він також пообіцяв чесний підрахунок голосів.

Усі звинувачення у можливих порушеннях закону виявилися безпідставними – опитування відбулося цілком законно, запевнив Артем Гагарін під час брифінгу в Києві. Про це повідомляє 24 канал.

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Інтерв'юери перебували поза межами дільниць, не вели жодної агітації, вони проводили опитування одразу після того, як людина виходила з виборчої дільниці. Опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців,

– заявив речник кампанії.

Він розповів, що й сам відвідав низку виборчих дільниць, де бачив, що люди активно брали участь в опитуванні й загалом "дуже круто" його сприйняли – самі підходили й відповідали на питання.

"Ми плануємо на завтра підрахувати точну кількість дільниць і попередні результати опитування. Підрахунок усіх протоколів по всій країні триватиме до завтра. По його завершенні замовник опитування, яким є партія "Слуга народу", оголосить результати", – розповів Артем Гагарін.

Резюмуючи, він пообіцяв, що підрахунок будуть робити максимально чесно. Крім того, Гагарін поскаржився на "політичних опонентів, які намагалися перешкоджати проведенню опитування".

Як проходило опитування: