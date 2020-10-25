"Люди круто сприйняли": у Зеленського підбили підсумки всеукраїнського опитування
Речник кампанії "5 питань від президента" Артем Гагарін прокоментував результати проведення опитування. Він заявив, що люди сприйняли його добре й активно брали участь в опитуванні. Він також пообіцяв чесний підрахунок голосів.
Усі звинувачення у можливих порушеннях закону виявилися безпідставними – опитування відбулося цілком законно, запевнив Артем Гагарін під час брифінгу в Києві. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво Як пройшло всеукраїнське опитування від Зеленського: головні деталі, фото та відео
Інтерв'юери перебували поза межами дільниць, не вели жодної агітації, вони проводили опитування одразу після того, як людина виходила з виборчої дільниці. Опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес і реакцію українців,
– заявив речник кампанії.
Він розповів, що й сам відвідав низку виборчих дільниць, де бачив, що люди активно брали участь в опитуванні й загалом "дуже круто" його сприйняли – самі підходили й відповідали на питання.
"Ми плануємо на завтра підрахувати точну кількість дільниць і попередні результати опитування. Підрахунок усіх протоколів по всій країні триватиме до завтра. По його завершенні замовник опитування, яким є партія "Слуга народу", оголосить результати", – розповів Артем Гагарін.
Резюмуючи, він пообіцяв, що підрахунок будуть робити максимально чесно. Крім того, Гагарін поскаржився на "політичних опонентів, які намагалися перешкоджати проведенню опитування".
Як проходило опитування:
- Передовсім слід зазначити, що багато людей, які й самі хотіли брати участь у ньому, не виявили волонтерів біля своїх дільниць. За підрахунками, на близько 45% дільниць волонтерів не було. Найчастіше опитування проводили на півдні, а на заході – лише на близько третині дільниць.
- Крім того, були випадки, коли одна й та ж людина могла відповісти на питання одразу 10 разів. Керівниця мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, що її друг японець, який зізнався волонтерам, що не є громадянином України, зміг взяти участь в опитуванні Зеленського.