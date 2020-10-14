Наші бійці боронять українську землю від російської агресії на Сході України вже 7 років. Щоб ми за сотні кілометрів не чули голосу війни, а головне – не відчули її.

Раніше в українській армії був занепад, а зараз вона не полишає рейтинги найкращих армій світу. Досвід наших захисників все частіше почали вивчати збройні сили найсильніших країн. Журналісти 24 каналу в сюжеті розповіли, що до 2014 року все було інакше.

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Силами волонтерів

Передових тоді було 2: там, де стріляли та волонтерська. Благодійники забезпечували добровольчі батальйони всім необхідним: від форми до оптичних прицілів та захисних шоломів. Згодом Україна почала нарощувати свої сили, тренуючись з країнами-членами НАТО. А вітчизняні напіврозграбовані заводи почали модернізовувати ще стару радянську військову техніку.

Відтоді з'явилися ракетні комплекси:

"Вільха";

"Нептун";

"Грім".

Тоді ж виникнули і з десяток різних оновлених бронетранспортерів. Важливо те, що чималий відсоток тієї техніки вже взяли на озброєння.

Ми бачимо розробку нової техніки, четверті буцефали… Процес озброєння йде,

– зазначив волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарчук.

Крім того, українська армія отримала на озброєння українські та закордонні безпілотники.

Жінки на фронті

Пліч-о-пліч з чоловіками на фронті воюють і жінки. З початку війни їхня кількість зросла на 75%. А у 2018 році

їх зрівняли у правах та дали можливість займати військові посади.



Жінки на фронті / Фото Громадське радіо

Довіра до військових

Без сумніву, випробування війною наші захисники точно пройшли, а лави ЗСУ стали в рази міцнішими, ніж у 2014 році. Зараз військові вправно стримують ворожу агресію, а народна довіра до них у країні залишається рекордною – приблизно 70%.

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