За даними Державної служби статистики, з початком осені споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%. А з початку року інфляція склала 1,7%.

Водночас у річному вимірі інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,5% в серпні 2020 року. Про це свідчать дані Держстату.

Важливо Інфляція в Україні зросте на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки

Як змінилися ціни в Україні

Продукти харчування за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше впали у ціні фрукти – на 8,9% та овочі – на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%.

за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше впали у ціні фрукти – на 8,9% та овочі – на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%.

зросли на 0,6%. Одяг і взуття коштує на 7,9% більше.

Вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6%. Найбільше ціна зросла саме на газ – він подорожчав на 18,4%.

подорожчали на 3,6%. Найбільше ціна зросла саме на газ – він подорожчав на 18,4%. Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,2%.

і подорожчали на 0,2%. Транспорт подорожчав на 0,5%, ціни на зв'язок не змінилися.

подорожчав на 0,5%, ціни на зв'язок не змінилися. А от ціни на відпочинок і культуру знизилися на 0,6%, освіта подорожчала на 11,0%, ресторани й готелі подешевшали на 0,7%.

Ще у липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції й очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Цікаво В яких галузях в Україні найбільша середня зарплата: статистика

Динаміка інфляції в Україні

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

За підсумками червня, інфляція прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону. За прогнозами НБУ, інфляція до кінця року може зрости до 4,7%.

Зауважимо, що інфляція – це загальне підвищення цін на товари та послуги.