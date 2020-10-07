Ставлення українців до Росії знову погіршилося. Натомість росіяни навпаки почали ставитися до України дещо краще. Подібний результат, коли ставлення росіян до українців краще, ніж українців до росіян фіксують вдруге за всю історію спостережень.

У серпні та вересні українці почали гірше ставитися до Росії. Про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

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Результати дослідження

Як українці ставляться до Росії:

42% – добре або дуже добре;

42% – погано або дуже погано;

16% – не визначилися.

Як росіяни ставляться до України:

48% – добре або дуже добре;

43% – погано або дуже погано;

9% – не визначилися.

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Соціологи також відзначили, що ставлення українців до Росії істотно залежить від регіону:

на заході позитивно ставляться до Росії 30%,

у центрі – 38%,

на півдні – 52%,

на сході – 56%.

Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентровані у західному регіоні (56%), найменше таких людей у східному (27%).

Як змінювалася статистика

За весь період спостережень (крім вересня 2019 року) українці краще ставилися до Росії , ніж росіяни до України.

, ніж росіяни до України. У вересні 2019 року ставлення росіян до України було дещо краще, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії.

Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо поліпшилася.

Зверніть увагу! КМІС провів опитування методом телефонного інтерв'ю у період з 12 до 16 вересня 2020 року. Загалом опитали 2000 респондентів з різних областей України, крім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Натомість "Левада-центр" у період з період з 20 по 26 серпня 2020 року опитав 1 601 особу у віці 18 років і старше методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.