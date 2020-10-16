Вже 3 листопада у США мають відбутися президентські вибори. За словами посла України у США Володимир Єльченко, США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів голосування.

Сполучені Штати та Україна "твердо налаштовані" на зміцнення двосторонніх відносин. Про це Єльченко сказав на вебінарі Manor College, передає "Укрінформ".

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Єльченко наголосив, що збережеться і стратегічне партнерство. Посол нагадав, що двопартійна підтримка українського народу в США зберігалася завжди з часів набуття Україною незалежності.

Сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики у своїй новітній історії, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими,

– пояснив дипломат.

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Волевиявлення у США заплановане на 3 листопада. Вже понад 17 мільйонів виборців достроково проголосували на виборах президента США.

Для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

Раніше чинний президент Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи передасть він мирно владу у випадку поразки. Натомість Джо Байден заявив, що програє на виборах лише у випадку шахрайства.



Рейтинги кандидатів на президентських виборах у США / Інфографіка 24 каналу