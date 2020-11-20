Як змінився експорт та імпорт України за час пандемії COVID-19
За січень – вересень 2020 року Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16% – до 13,06 мільярда доларів. Імпорт скоротився до на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.
Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС від початку пандемії перейшло у від'ємний коефіцієнт. Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики.
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До яких країн Україна найактивніше експортує товари
- До Польщі (на 2,33 мільярда доларів);
- До Німеччини (на 1,48 мільярда доларів);
- До Італії (на 1,33 мільярда доларів);
З яких країн Україна найактивніше імпортує товари
- З Німеччини (на 3,88 мільярда доларів);
- з Польщі (на 2,87 мільярда доларів);
- з Італії (1,4 млрд доларів).
Що найчастіше Україна імпортує з ЄС
- Машини, обладнання та механізми (на 3,55 мільярда доларів);
- транспортні засоби (на 1,93 мільярда доларів);
- готові харчові продукти (на 1,30 мільярда доларів);
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