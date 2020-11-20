За січень – вересень 2020 року Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16% – до 13,06 мільярда доларів. Імпорт скоротився до на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.

Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС від початку пандемії перейшло у від'ємний коефіцієнт. Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики. Зауважте Є надія, що падіння ВВП відповідатиме прогнозам, – Марченко До яких країн Україна найактивніше експортує товари До Польщі (на 2,33 мільярда доларів);

До Німеччини (на 1,48 мільярда доларів);

До Італії (на 1,33 мільярда доларів); З яких країн Україна найактивніше імпортує товари З Німеччини (на 3,88 мільярда доларів);

з Польщі (на 2,87 мільярда доларів);

з Італії (1,4 млрд доларів). Що найчастіше Україна імпортує з ЄС Машини, обладнання та механізми (на 3,55 мільярда доларів);

транспортні засоби (на 1,93 мільярда доларів);

готові харчові продукти (на 1,30 мільярда доларів);