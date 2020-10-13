У січні – вересні 2020 року аеропорти України обслужили 6,86 мільйона пасажирів. А це на 62,9% менше, ніж за аналогічний період у 2019 році.

Як змінився пасажиропотік аеропортів України

Через пандемію коронавірусу пасажиропотік в українських аеропортах у 2020 році відчутно впав. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Державіаслужбу.

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У міжнародному сполученні пасажиропотік зменшився на 63,7% – до 6,06 мільйона людей. Загалом від початку року ж українські аеропорти обслужили 6,86 мільйона пасажирів, що на 62,9% менше, ніж за перших 9 місяців 2019 року.

Яка ситуація з українськими авіакомпаніями

У січні – вересні 2020 року українські авіакомпанії перевезли майже 3,77 мільйона пасажирів. Це на 64,7% менше від показника за аналогічний період 2019 року.

За 9 місяців 2020 року вони виконали 33,5 тисячі комерційних рейсів (скорочення – на 58%), зокрема міжнародних – 26,7 тисячі (мінус 60,1%).

Зверніть увагу! З початку осені продажі залізничних квитків впали майже вдвічі та у перший тиждень жовтня складали лише 64%, продажі авіаквитків "просіли" до 89%.