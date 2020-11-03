Індексація збільшить ставки акцизного податку у середньому на 12%. Це стосуватиметься алкоголю, екологічного податку та рентної плати.

У середньому збільшення становитиме 12%. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Як зміниться ціна на алкоголь

За інформацією Мінфіну, акцизні податки на алкогольні напої зростуть на 11,5 – 11,8%. Це підвищить середні ціни за пляшку наступним чином:

горілка +4%;

кріплені та ігристі вина – в межах +1,6%;

коньяк +2,8%;

ціна на пиво майже не зазнає змін.

Індексація передбачає корекцію податкових ставок на індекс споживчих цін або на індекс цін виробників ставок податків, визначених в абсолютних значеннях,

– заявили у Мінфіні.

Однак індексація вплине не лише на зростання вартості алкоголю.

Рента за спеціальне використання поверхневої води зросте за мінімальною ставкою на 0,03 гривні за кубічний метр, за максимальною – на 0,17 гривні.

зросте за мінімальною ставкою на 0,03 гривні за кубічний метр, за максимальною – на 0,17 гривні. Рента за користування підземною водою для напоїв зросте на 0,008 гривень за літр.

для напоїв зросте на 0,008 гривень за літр. Рентна плата за метр кубічний сосни зросте на 6,7 гривні за мінімальною та 31,9 гривні за максимальною ставкою. Для дуба мінімальна зросте на 11,3 гривні, максимальна – на 83,9 гривні.

Що таке індексація? Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.



Зміни до Податкового кодексу / Інфографіка Мінфіну