Як зміняться акцизні податки на алкоголь після індексації
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Індексація збільшить ставки акцизного податку у середньому на 12%. Це стосуватиметься алкоголю, екологічного податку та рентної плати.
У середньому збільшення становитиме 12%. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
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Як зміниться ціна на алкоголь
За інформацією Мінфіну, акцизні податки на алкогольні напої зростуть на 11,5 – 11,8%. Це підвищить середні ціни за пляшку наступним чином:
- горілка +4%;
- кріплені та ігристі вина – в межах +1,6%;
- коньяк +2,8%;
- ціна на пиво майже не зазнає змін.
Індексація передбачає корекцію податкових ставок на індекс споживчих цін або на індекс цін виробників ставок податків, визначених в абсолютних значеннях,
– заявили у Мінфіні.
Однак індексація вплине не лише на зростання вартості алкоголю.
- Рента за спеціальне використання поверхневої води зросте за мінімальною ставкою на 0,03 гривні за кубічний метр, за максимальною – на 0,17 гривні.
- Рента за користування підземною водою для напоїв зросте на 0,008 гривень за літр.
- Рентна плата за метр кубічний сосни зросте на 6,7 гривні за мінімальною та 31,9 гривні за максимальною ставкою. Для дуба мінімальна зросте на 11,3 гривні, максимальна – на 83,9 гривні.
Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
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