У "Глобальному індексі миру" Україна посідає 148 місце із 163 можливих. Це означає, що за рівнем терористичних загроз та безпекою суспільства вона перебуває між Нігерією та Венесуелою. Аби запобігти тероризму, на Сумщині провели спеціальні навчання.

Такий показник є невтішним, однак, не безнадійним. Підтвердженням стали результати антитерористичних навчань, які проходили у прикордонному регіоні на Сумщині. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Що відомо про навчання

Кілька "диверсійних груп" потрапили на українську територію із сусідньої держави. Усе для того, щоб організувати теракт на стратегічному об'єкті – місцевому газопроводі. Завданням силовиків було знайти та знешкодити терористів. Водночас цивільне населення не мало постраждати. З місцевою владою Сумщини тісно співпрацювали:

прикордонники;

рятувальники;

Нацгвардія;

співробітники СБУ;

представники ЗСУ;

поліція.

Відповідно до сценарію, представники різних структур мали діяти однією командою. При цьому у кожної з них було своє завдання.

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Військові Сумського загону представляли Держприкордонслужбу. Саме вони виявили невідомих біля лінії кордону та разом з колегами взяли під контроль дороги та транспорт. Місцевість оглядали з прикордонного літака Diamond. Під час навчань активно застосовували й іншу спецтехніку та озброєння.



Спецтехніка Сумського загону / Скриншот з відео

Як закінчилися навчання

Трагедії вдалося уникнути. Умовних злочинців знайшли та затримали. Представники Координаційної групи проаналізували кожен етап навчань та відзначили високий рівень підготовки учасників.



Затримання злочинців / Фото СБУ

Наразі тероризм є однією з найбільших світових загроз. Україна також перебуває у полі зору міжнародних злочинців. Небезпеку посилюють й проросійські бойовики на Сході, міграційні процеси, а також контрабанда зброї, боєприпасів та наркотиків. Через це ситуація в країні є нестабільною, тому силовий блок має бути готовим до будь-якого сценарію.

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