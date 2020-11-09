Молодіжний сленг з кожним роком поповнюється різними незрозумілими словами. До Дня української писемності та мови ми зібрали та розшифрували найбільш популярні сленги. Щоб перевірити, чи знаєте ви, у чому різниця між флексити та рофлити – читайте наш матеріал.

Молодь намагається замінити українські слова на сленг, який за своїм характером розмовний, а моментами має і фамільярне забарвлення. Оскільки його використовують всюди, варто пам'ятати, що в українській мові також є гарні та в влучні вирази, розповідає 24 канал.

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10 молодіжних сленгів та їх українські відповідники

Флекс

Це слово можна замінити на "похваляння" або "хвастощі". Відповідно, флексити – це демонструвати та вихвалятись своїм розкішним життям.

До речі, з англійської слово flexible, перекладається як "гнучкий".

Лойс

Як тільки ми звикли до лайків, на заміну їм прийшли лойси. Щоб попросити друзів підтримати ваш запис, не обов'язково згадувати про лойси, використайте слово "вподобайка".

Впадло

"Впадло" можна замінити на нехіть, неохота або ж знеохота.

Рофлити

Слово походить від англійської абревіатури ROFL – rolling on the floor laughing, яке дослівно перекладається як "катаюся по підлозі від сміху".

Тобто "рофлити" – це те саме, що кепкувати, глузувати або жартувати. А рофлом називають смішний жарт.



"Рофлити" можна замінити на "жартувати" / Фото pexels

Галімий

Якщо вам щось не до вподоби, то краще замінити слово "галімий" на паскудний або неякісний.

Пофіг

Усім нам відоме слово "пофіг", але й його можна замінити на байдужки, начхати чи наплювати.

Зашкваритись

"Зашкварити" – означає спаплюжити або зганьбити.

Мейт

Мейт – це близький друг, українською – приятель, товариш або побратим.



Друг або товариш – це мейт / Фото pexels

Форсити

"Форсити", тобто просувати в інтернеті щось незвичне, яскраве та нове. Англійською to force – це примушувати або проштовхувати.

Кек

І на останок вираз, якому немає аналогів в нашій мові – це "кек". Він означає іронічний сміх, або навіть злорадний смішок над кимось. Але можете спробувати заміняти його на "хіх"