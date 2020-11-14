Україні варто забути нав'язану мантру про "розділену країну", яка приречена на поразку. Адже розмаїття поглядів і думок у суспільстві — це зовсім не слабкість, а сила.

Все залежить саме від того, як цим розмаїттям управляти. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у своєму блозі для НВ.

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На його думку, якщо пустити це на самоплив, наслідком буде руїна. Натомість при грамотному керуванні демократичними інструментами політики, розмаїття забезпечує процвітання.

Час звільнитися від страху, гніву і заперечення всього іншого. Потрібно домовитися про основоположні принципи, заперечувати які не можна нікому,

– наголосив міністр.

Тож, за словами Дмитра Кулеби, у випадку України "зшити" країну можуть 6 важливих принципів:

незалежність;

територіальна цілісність;

європейський і євроатлантичний вибір;

вільні вибори;

підзвітна влада;

українська мова як державна.

Щодо іншого, підкреслив міністр, сперечатися можна скільки завгодно. Як і бути будь-якого расового й етнічного походження, голосувати за різні політичні сили та жити у будь-якому регіоні України.

Кулеба зауважив, що національні меншини – це національне багатство, а не загроза. "Дозвольмо собі бути різними, але водночас будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання", – додав він.