Кому "грає на руку" конституційна криза в Україні та як швидко припинити роботу КСУ – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою розповіла голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу, вона відповіла, які партії чекають на позачергові парламентські вибори в Україні.

До слова "Ростов не гумовий": РНБО закликає суддів КСУ піти у відставку

Як зупинити роботу КСУ

Я погоджуюсь, що в країні неможливо жити, знаючи, що в країні десь засідають судді, які є або агентами російської розвідки, або працюють на Медведчука і Коломойського. Тому ми пропонуємо змінити кворум. Це зупинить їхню роботу. Так вони не зможуть засідати, вони не зможуть нічого іншого приймати.

Що робити далі?

В нас буде час, який ми повинні використати, як Верховна Рада, як країна, для 2-х речей:

Нам треба зробити так, щоб проти суддів, які є злочинними, проти тих, хто голосував за скасування антикорупційних законів, подати до Офісу генпрокурора заяву про злочин, що ми, як партія "Голос", вже зробили. Навіть за чинним законодавством, якщо в Офісу генпрокурора буде час провести цю справу, їх можуть зняти. Ми маємо змінити процедуру проходження конкурсу на посади в КСУ, щоб заповнити вільні вакантні місця і додаткові, які ми створюємо законом про кворум, дійсно професійними, крутими людьми, які зможуть протестувати злу.

Що це змінить?

По-перше, в Офісу генпрокурора буде час спрацювати;

По-друге, вони не будуть отримувати гроші, бо не зможуть зібрати кворум;

По-третє, ми виграємо час;

По-четверте, якщо все ж таки винесуть обвинувальний вердикт – то будуть штрафи, посадки і у такий спосіб ми знімемо цих людей.

Кому вигідна конституційна криза в Україні

Судді зараз маніпулюватимуть виключно питанням про мову. Єдина ціль цієї конституційної кризи – зіграти на руку Коломойському і Медведчук. Саме тому маніпулюють найбільш емоційними питаннями.

Зараз і Коломойському, і Медведчуку вигідно, щоб все суспільство говорило про те, що скасують закон про мову. Те, що відбувається насправді, це маніпулюючий крок показування сили від 2-х конкретних людей, які не хочуть Україні добра.

Те, що зараз найбільше потрібно розуміти людям, що це не боротьба політичних сил між собою. Це боротьба прихильників "русского міра" зі всіма іншими.

Хто хоче розпуску Верховної Ради

Позачергові вибори можуть бути вигідними для "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ. Представники цих фракцій матимуть змогу отримати вищий рейтинг у парламенті, аніж у них є зараз.

Але президент і його фракція "Слуга народу", ймовірно, не наберуть таку велику кількість голосів, як на попередніх виборах у 2019 році.

Скандальне рішення Конституційний Суд: що відомо

Конституційний Суд 27 жовтня 2020 року фактично скасував антикорупційну реформу. Зокрема, йдеться про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування й незаконне збагачення.

Зокрема, йдеться про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування й незаконне збагачення. У відповідь на це президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт , який пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

, Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, який пропонує відновити права НАЗК.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу